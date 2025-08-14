Костанайская тепло-энергетическая компания намерена подать заявку на увеличение тарифа. Рост предусматривается на 41%. Руководство предприятия отмечает, что мера эта вынужденная и связана с увеличением затрат на покупку природного газа, зарплаты сотрудников и текущие ремонты.

Глава теплокомпании также анонсировал, что в скором времени КТЭК выйдет с заявкой на повышение тарифа. Коммунальное предприятие запросит повышение на 41,8%. В последний раз цена на тепло повышалась в 2020 году. Директор отмечает, что эта мера вынужденная, так как затраты компании за эти годы увеличились в общем на 4 млрд 700 млн тенге.

«Затраты на топливо в проекте тарифа увеличены на 2.3 млрд тенге. Хотелось бы отметить, что с 1 июля у нас отмечено увеличение цены на товарный газ для нашего предприятия на 29%, что соответственно дает влияние на тариф в пределах 19,5%, то есть мы заявили на 41% из них 19,5% дает уже газ», — сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов.

Также в планах повысить заработные платы сотрудников и увеличить затраты на текущие ремонты. В нынешнем тарифе на такие работы предусмотрено около 60 миллионов тенге, а по новому проекту на эти цели хотят выделить почти 700 миллионов. Заявка о повышении тарифа на тепло будет подана в антимонопольное ведомство, которое, взвесив все за и против, даст свой ответ, после чего станет известна точная сумма нового тарифа.

