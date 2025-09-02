Наибольший объем пенсионных накоплений у населения в возрасте 41-50 лет, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 августа 2025 года отчисления в ЕНПФ достигли 23,6 трлн тенге.

Между тем количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по обязательным взносам составило 11,2 млн.

Больше всего накоплений на старость у категории граждан в возрасте от 41 до 50 лет – 6,8 трлн тенге (2,5 млн счетов). Далее следуют казахстанцы 31-40 лет – 6,76 трлн тенге (3,02 млн счетов), 21-30 лет – 2,08 трлн тенге (2,2 млн счетов).

При этом наименьший объем сбережений у пожилого населения, старше 81 года. На их счетах находится 1,8 млрд тенге. Также мало денег накоплено у возрастной категории от 71 до 80 лет – 10,8 млрд тенге.

В разрезе регионов традиционно лидирует Алматы – 5,3 трлн тенге. На втором месте – Астана, 2,6 трлн тенге, а на третьем – Карагандинская область, 1,9 трлн тенге.

Также на старость много отложили жители Шымкента – 1,2 трлн тенге, Актюбинской области – 1,2 трлн тенге.