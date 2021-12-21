Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения Казахстана?

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Аскар Мамин.

Жандос Буркитбаев будет исполнять обязанности главы Минздрава РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения РК на Буркитбаева Жандоса Конысовича – вице-министра здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в документе.

Жандос Буркитбаев был назначен вице-министром здравоохранения в январе 2021 года. До этого он возглавлял Национальный научный онкологический центр, Научно-производственный центр трансфузиологии, Центр крови в столице.

20 декабря Алексей Цой покинул пост министра здравоохранения по собственному желанию.

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