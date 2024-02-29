Для тех, кто будет лить много воды, тариф увеличится в два раза — «Костанай-Су»

По всей стране в этом году ведут дифференцированные тарифы по объёмам потребления воды. Как отмечают инициаторы новшества, это делается для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к экономии питьевой воды. Ведь не секрет, что в Казахстане есть проблемные в этой части регионы. Город Костанай, как отмечают специалисты «Костанай-Су» пока в них не входит.

Воду используют, как из подземных источников, так и из Тобола, и проблем здесь нет, говорят сотрудники. Но, тем не менее, добавляют они, рациональное использование все же присутствовать у людей должно, и введение дифференцированных тарифов сыграет в этом свою роль.

«Это какой-то из действенных рычагов, чтобы экономить воду. Возможно, эффект какой-то будет в виде уменьшение потребления воды, особенно тему кто много потребляет, а кто экономил, бабушки там, они уже достигли предела экономии, можно не мыться годами. Тоже какая-то экономия получается, но все равно будешь мыться есть нужны которые не избежать, а те, кто лил воду бесконтрольно будут задумываться», — говорит главный инженер ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

В сутки костанайцы используют от 50 до 75 тысяч кубометров воды. Рост идет именно в летнее время, потому как технической воды для полива в городе нет, люди используют для этих целей питьевую. Сейчас жителей областного центра разделили на 4 категории — от низкого до высокого лимитов. Соответственно, костанайцам, которые будут использовать воду свыше определённой нормы, платить придется гораздо больше. Причем тариф для тех, кто будет лить много воды, увеличится в два раза. І категория — с потреблением до 3 куб. м в месяц. Под нее попадает половина всех потребителей «Костанай-Су».

«Далее категории от 3 до 5, объем полтора миллиона кубов и из них абонентов 15 908. Это 17 процентов от общего количества. Примерно 15 процентов — это категории от 5 до 10 кубов в месяц на человека, объем составляет миллион 232 тысяч, если брать в потребителях — это 10 тыс. 541 абонент», — рассказала начальник отдела ГКП «Костанай-Су» Светлана Мегерьян.

Под последнюю категорию — свыше 10 кубов попадет лишь 3 процента абонентов «Костанай-Су». При этом, в Костанай-су пока не озвучивает с какого числа новые тарифы начнут действовать. Хотя ранее в департаменте по регулированию естественных монополий Костанайской области говорили о начале работы дифференцированных тарифов для «Костанай-Су» уже с 1 марта.

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