Кто будет нести ответственность перед будущими пенсионерами? 1,5 триллиона хотят взять из ЕНПФ

Кто будет нести ответственность перед казахстанцами и отвечать за возврат 1,5 триллиона тенге, которые планируют из ЕНПФ направить на инфраструктурные проекты? На этот вопрос ответил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Часто задаются вопросом, можно ли пенсионные накопления на эти проекты направлять. Как это будет работать на практике. Холдинг «Байтерек» и фонд «Самрук-Казына» выпустят свои облигации, их купит, если такое решение будет принято, ЕНПФ. И уже затем «Байтерек» и «Самрук-Казына» сами будут финансировать конкретные проекты. Либо через Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности, либо через свои дочерние организации, если это касается «Самрук-Казына». Перед пенсионным фондом ответственность будут нести не конкретные проекты, а именно «Байтерек» и «Самрук» — их корпоративная гарантия, рейтинг и финансовая отчетность», — заявил глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

По его словам, больших рисков в этом вопросе нет.

«Суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB, и у «Байтерека», и у «Самрук-Казына» примерно такой же рейтинг. Это надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом денег в эти облигации – это нормальная рыночная практика. С считаю, что деньги казахстанцев должны работать в Казахстане», — добавил Сулейменов

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