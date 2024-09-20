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Кто будет обслуживать АЭС? Жители Костанайской области задали вопросы на встрече с членами Народного штаба

Фотография для новости Кто будет обслуживать АЭС? Жители Костанайской области задали вопросы на встрече с членами Народного штаба

pixabay.com

Кто будет обслуживать атомную электростанцию и как ее возможное строительство может повлиять на тарифы на электроэнергию? Такие вопросы чаще всего задают жители городов и сел на встрече с членами Народного штаба за строительство АЭС. В начале сентября более 50 политических и общественных деятелей региона приступили к разъяснительной работе по предстоящему референдуму.

4 сентября в Костанайской области появился свой Народный штаб за строительство АЭС. С этого дня они начали работу с жителями городов и сел региона. Разъезжая по населенным пунктам, члены штаба рассказывают и объясняют причины, по которым государству необходимо строительство ядерной установки для производства энергии.

«В частности в Костанайский областной штаб вошли 58 человек. Вошли депутаты масхлихатов всех уровней, лидеры общественного мнения и конечно же специалисты именно в энергетической отрасли. К примеру, у нас есть почетный энергетик Республики Казахстан, которые компетентные специалисты. Этот Народный штаб создан с целью продвижения идеи именно за строительство АЭС», — говорит руководитель Костанайского областного народного штаба «За строительство АЭС» Алмат Досмухамедов.

Напомним, что 6 октября пройдет общенациональный референдум, где казахстанцы сделают свой выбор в пользу строительства АЭС либо же наооборот. На предоставленном бланке будет лишь два варианта ответа — «да» и «нет». По словам членов местного Народного штаба, большинство людей сейчас довольно грамотны и информированы об этом проекте, однако, все же волнуются за сам процесс реализации проекта.

«Основные сомнения у людей — коррупционные риски при строительстве атомной электростанции, риски аварий экологической безопасности, так называемая радиофобия, которая не исключается. Она не только у нас в Казахстане, в связи с тем, что в Семипалатинске полигон у нас был. Это во всем мире есть противники, страдающие радиофобией. Поэтому, вот на такие вопросы мы стараемся сами отвечать», — сказал член Костанайского областного народного штаба «За строительство АЭС» Серик Бектурганов.

Население так же обращается с вопросами, снизятся ли тарифы после строительства АЭС, а ещё — откуда возьмутся кадры для работы на электростанции. Ведь для её обслуживания понадобится около двух тысяч специалистов.

«К примеру, я хочу сказать, что у нас в стране работает институт ядерной физики и научный институт. При них работают три ядерных реактора. Мы об этом не знаем, а эти же реакторы кто-то обслуживает, то есть специалисты есть. При этих институтах есть специальные учебные центры», — сказал Серик Бектурганов.

Также представители Народного штаба посоветовал черпать информацию о референдуме и строительстве атомной станции только из официальных источников.

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