Кто будет платить за роскошь в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров подробно рассказал, кого коснется налог на роскошь в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В рамках интервью Tengrinews.kz министр сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вариант, чтобы налог на роскошь взимался в рамках действующих налогов, но будут пересматриваться ставки, подход.

«Это, условно, налог либо на первичную регистрацию транспортных средств, либо он будет накладываться на ежегодный налог на транспортные средства в зависимости от стоимости автомобиля.

Также сумма налога будет зависеть от количества недвижимости. Мы рассматриваем так: если имеется более двух объектов недвижимости у одного физического лица, то на каждый дополнительный объект недвижимости будет возлагаться дополнительный налог. С одной стороны, высказываются опасения, что физическое лицо имеет десятки объектов недвижимости, квартир, домов и будет их переписывать на родственников. С другой стороны, мы больше будем выводить из тени. Каждое физическое лицо, на которое будет зарегистрировано то или иное имущество, будет платить за него стандартный налог. Зато у нас будет равномерное и справедливое распределение», — отметил Алибек Куантыров.

По словам министра, к налогу на роскошь отнесут транспортные средства, объекты недвижимости, отдельные меховые изделия, драгоценные изделия, объекты искусства, личные ценности, яхты.

«Налог на роскошь не коснется среднего класса. Мы ожидаем поступлений от налога на роскошь в бюджет с того момента, когда новый Налоговый кодекс будет введен в действие», — добавил он.

Как отметил Алибек Куантыров, основная задача — это еще больше повысить открытость, транспарентность нового Налогового кодекса, где-то облегчить его в плане понимания, толкования.