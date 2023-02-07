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Кто будет платить за роскошь в Казахстане

Фото из открытых источников

Министр национальной экономики Алибек Куантыров подробно рассказал, кого коснется налог на роскошь в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В рамках интервью Tengrinews.kz министр сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вариант, чтобы налог на роскошь взимался в рамках действующих налогов, но будут пересматриваться ставки, подход.

«Это, условно, налог либо на первичную регистрацию транспортных средств, либо он будет накладываться на ежегодный налог на транспортные средства в зависимости от стоимости автомобиля.

Также сумма налога будет зависеть от количества недвижимости. Мы рассматриваем так: если имеется более двух объектов недвижимости у одного физического лица, то на каждый дополнительный объект недвижимости будет возлагаться дополнительный налог. С одной стороны, высказываются опасения, что физическое лицо имеет десятки объектов недвижимости, квартир, домов и будет их переписывать на родственников. С другой стороны, мы больше будем выводить из тени. Каждое физическое лицо, на которое будет зарегистрировано то или иное имущество, будет платить за него стандартный налог. Зато у нас будет равномерное и справедливое распределение», — отметил Алибек Куантыров.

По словам министра, к налогу на роскошь отнесут транспортные средства, объекты недвижимостиотдельные меховые изделиядрагоценные изделияобъекты искусстваличные ценностияхты.

«Налог на роскошь не коснется среднего класса. Мы ожидаем поступлений от налога на роскошь в бюджет с того момента, когда новый Налоговый кодекс будет введен в действие», — добавил он.

Как отметил Алибек Куантыров, основная задача — это еще больше повысить открытость, транспарентность нового Налогового кодекса, где-то облегчить его в плане понимания, толкования.

«Чтобы это были прямые нормы, и это должна быть предсказуемость, стабильность налогового законодательства. Потому что инвесторы, как национальные, так и иностранные, часто поднимают вопрос именно стабильности налогового законодательства. Зачастую инвесторов в высокодоходных секторах экономики интересует не размер налога, а именно его устойчивость в ближайшее время», — отметил глава МНЭ.

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