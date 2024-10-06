Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре.
После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В частности, он поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума.
– Несомненно, сегодняшний день войдет в историю. Нашим гражданам предстоит сделать выбор – быть или не быть АЭС. Референдум – очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие. Поэтому я поддерживаю проведение референдума, – заявил он.
Затем Президенту был задан вопрос о том, кто будет заниматься строительством АЭС, если по итогам референдума решение получит поддержку народа
– Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет, – сказал Глава государства.