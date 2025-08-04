Праздновать День города костанайцы будут с 14 по 17 августа. В акимате представили план мероприятий.

В пресс-службе Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН) решили напомнить и рассказать о том,...

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