Праздновать День города костанайцы будут с 14 по 17 августа. В акимате представили план мероприятий.
|№
|Мероприятие
|Время
|Место проведения
|14 августа (четверг)
|1.
|Открытый городской чемпионат по дзюдо, посвященный Дню города
|13-14 августа 10:00-18:00
|ФОК,
мкр. Юбилейный, 26а
|2.
|Выездные концерты «Ән-жырым — Қостанай» (творческие коллективы ДК «Мирас»)
|18.30
|Микрорайоны:
Костанай-2, КСК;
ЖМ «Дружба»,
ЖМ «Кунай»
|3.
|Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»
|18.00-19.00
|Парк «Ұлы дала»
(ул. Гашека)
|4.
|Концертная программа ВИА «Караван»
|19.00-20.30
|Центральный
сквер, сцена
|5.
|Ретро-фестиваль «Музыка нас связала…»
|19.00-21.00
|Парк «Ұлы дала»
(ул. Гашека)
|6.
|DJ– фестиваль
|21.00-22.00
|7.
|Открытие скульптуры «Тобольский мыслитель»
|21.00
|Набережная «Шағала»
|8.
|Благотворительное танцевальное батл-шоу с участием этнокультурных объединений Костанайской области
|20.30-23.00
|Пр. Аль-Фараби
(перед Домом Дружбы)
|15 августа (пятница)
|9.
|«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»
|12.00-20.00
|Центральный
сквер
|10.
|Концертная программа детских творческих коллективов организаций дополнительного образования
|12.00-15.00
|Сити-центр
|11.
|Автобусные экскурсии по городу «История моего города»
|15.00-21.00
|Маршрут № 18
|12.
|Концертно-танцевальная программа духового оркестра «Қостанай — менің жүрегім»
|17.00-18.00
|Центральный
сквер
(площадь
А. Байтурсынулы)
|13.
|Фотовыставка костанайского фотографа Я. Мармалиди «Силуэты любимого города»
|19.00
|Улица
А. Байтурсынова
|14.
|Концерт призёров и участников творческих конкурсов и телевизионных проектов «Тұған күніңмен, менің сүйікті қалам!»
|18.30-19.30
|Площадь областного акимата
(сцена)
|15.
|Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки
|19.30-20.30
|16.
|«Туған елге тағзым», концерт выпускников студии А. Калугина:
1) Айгерим Муратова (Астана)
2) Айгерим Кенжетаева (Алматы)
3) Анна Уварова (Астана)
4) Серик Кадыржанов (Астана)
5) Балуан Беркенов (Алматы)
6) Мирас Киньяров (Алматы)
7) Жасулан Сыдыков (Алматы)
8) Ернар Садирбаев — Amre (Астана)
|20.30-22.00
|17.
|DJ AKHMETOFF (Алматы)
|22.00-23.00
|16 августа (суббота)
|18.
|Праздничная торговля «ГастроУлица»
|08.00-20.00
|ул. Алтынсарина
|19.
|Фестиваль «KOSTANAY URBAN FEST»
спортивная программа — показательные выступления, мастер-классы, соревнования:
— паркур,
— скейтбординг,
— BMX (трюки на велосипедах),
— кикскутер (трюки на самокатах),
— «агрессивные ролики» (роликовые коньки),
— брейк-данс,
— воркаут,
— соревнования по баскетболу (3х3), броски в кольцо.
— силовой экстрим «Қажымұқан жолы»
|11.00-15.00
|Триатлон парк
|20.
|Соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі»
|21.
|Фестиваль «Өркенде, өнерлі Қостанайым»
|12.00-15.00
|Сити-центр
|22.
|Шебер ауылы: ярмарка ремесленников, мастер классы (изготовление домбры, изделий из кожи), реконструкция народных ремесел (ковроткачество) селфи-юрта.
|10.00-16.00
|Сити-центр
|23.
|Праздничная торговля мороженным «Ледяной Бум» (акции от товаропроизводителей)
|11.00-15.00
|Сити-центр
|24.
|Интерактивная развлекательная детская программа «Библиотечный бульвар»
|11.00-15.00
|Центральный сквер
|25.
|Концерт ансамбля «Карнавал»
|16.00-17.00
|Площадь областного акимата
(сцена)
|26.
|Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», среди детских творческих коллективов проекта «Даму бала»
|17.00-19.00
|27.
|Гала-концерт, церемония награждения Международного фестиваля «Алтын микрофон»
|19.00-20.30
|28.
|Концертная программа звезд эстрады:
Группа «Mezzo», камерный оркестр (Алматы)
Группа «RINGO» (Алматы)
Sadraddin (Садраддин Болат) (Шымкент)
|
20.30-22.00
|22.00-22.30
|22.30- 23.00
|29.
|Фейерверк
|23.00
|17 августа (воскресенье)
|30.
|Полумарафон «Kostanay Half Marathon»
|8.00
|Сити-центр
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