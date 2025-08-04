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Кто будет выступать в Костанае в день рождения — план мероприятий

— Сегодня, 13:25
Изображение для новости: Кто будет выступать в Костанае в день рождения — план мероприятий

Фото alau.kz

Праздновать День города костанайцы будут с 14 по 17 августа. В акимате представили план мероприятий. 

Мероприятие Время Место проведения
14 августа (четверг)
1. Открытый городской чемпионат по дзюдо, посвященный Дню города 13-14 августа 10:00-18:00 ФОК,

мкр. Юбилейный, 26а
2. Выездные концерты «Ән-жырым — Қостанай» (творческие коллективы ДК «Мирас») 18.30 Микрорайоны:

Костанай-2, КСК;

ЖМ «Дружба»,

ЖМ «Кунай»
3. Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music» 18.00-19.00 Парк «Ұлы дала»

(ул.  Гашека)
4. Концертная программа ВИА «Караван» 19.00-20.30 Центральный

сквер, сцена
5. Ретро-фестиваль «Музыка нас связала…» 19.00-21.00 Парк «Ұлы дала»

(ул.  Гашека)

 
6. DJ– фестиваль 21.00-22.00
7. Открытие скульптуры «Тобольский мыслитель» 21.00 Набережная «Шағала»
8. Благотворительное танцевальное батл-шоу с участием этнокультурных объединений Костанайской области 20.30-23.00 Пр. Аль-Фараби

(перед Домом Дружбы)
15 августа (пятница)
9. «Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала» 12.00-20.00 Центральный

сквер
10. Концертная программа детских творческих коллективов организаций дополнительного образования 12.00-15.00 Сити-центр
11. Автобусные экскурсии по городу «История моего города»

 

 15.00-21.00

 

 Маршрут № 18
12. Концертно-танцевальная программа духового оркестра «Қостанай — менің жүрегім»

 

 17.00-18.00 Центральный

сквер

(площадь

А. Байтурсынулы)
13. Фотовыставка костанайского фотографа Я. Мармалиди «Силуэты любимого города» 19.00

 

 Улица

А. Байтурсынова
14. Концерт призёров и участников творческих конкурсов и телевизионных проектов «Тұған күніңмен, менің сүйікті қалам!» 18.30-19.30 Площадь областного акимата

(сцена)
15. Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки 19.30-20.30
16. «Туған елге тағзым», концерт выпускников студии А. Калугина:

1)      Айгерим Муратова (Астана)

2)      Айгерим Кенжетаева (Алматы)

3)      Анна Уварова (Астана)

4)      Серик Кадыржанов (Астана)

5)      Балуан Беркенов (Алматы)

6)      Мирас Киньяров (Алматы)

7)      Жасулан Сыдыков (Алматы)

8)  Ернар Садирбаев — Amre (Астана)

 20.30-22.00
17. DJ AKHMETOFF (Алматы) 22.00-23.00
16 августа (суббота)
18. Праздничная торговля «ГастроУлица» 08.00-20.00 ул. Алтынсарина
19. Фестиваль «KOSTANAY URBAN FEST»

спортивная программа — показательные выступления, мастер-классы, соревнования:

— паркур,

— скейтбординг,

— BMX (трюки на велосипедах),

— кикскутер (трюки на самокатах),

— «агрессивные ролики» (роликовые коньки),

— брейк-данс,

— воркаут,

— соревнования по баскетболу (3х3), броски в кольцо.

силовой экстрим «Қажымұқан жолы»

 11.00-15.00 Триатлон парк
20. Соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі»
21. Фестиваль «Өркенде, өнерлі Қостанайым» 12.00-15.00 Сити-центр
22. Шебер ауылы: ярмарка ремесленников, мастер классы (изготовление домбры, изделий из кожи), реконструкция народных ремесел (ковроткачество) селфи-юрта. 10.00-16.00 Сити-центр
23. Праздничная торговля мороженным «Ледяной Бум» (акции от товаропроизводителей) 11.00-15.00 Сити-центр
24. Интерактивная развлекательная детская программа «Библиотечный бульвар» 11.00-15.00 Центральный сквер
25. Концерт ансамбля «Карнавал» 16.00-17.00 Площадь областного акимата

(сцена)
26. Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», среди детских творческих коллективов проекта «Даму бала» 17.00-19.00
27. Гала-концерт, церемония награждения Международного фестиваля «Алтын микрофон» 19.00-20.30
28. Концертная программа звезд эстрады:

Группа «Mezzo», камерный оркестр (Алматы)

Группа «RINGO» (Алматы)

Sadraddin (Садраддин Болат) (Шымкент)

  

20.30-22.00
22.00-22.30
22.30- 23.00
29. Фейерверк 23.00
17 августа (воскресенье)
30. Полумарафон «Kostanay Half Marathon» 8.00 Сити-центр

 



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