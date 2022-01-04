Кто должен сдавать декларации по доходам и имуществу в 2022 году

С 2022 года казахстанские госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги будут ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Ранее, в 2021 году данные лица в рамках первого этапа всеобщего декларирования представили декларацию об активах и обязательствах. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

Форма декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 927.

Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан, а также приобретении или отчуждении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за пределами Республики Казахстан.

Кроме того, в Декларации физическим лицам необходимо отражать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода:

— недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и др.);

— механических транспортных средств и прицепов к ним (автомобили, прицепы и др);

— доли участия в уставном капитале юридического лица;

— ценных бумаг (акции, облигации, вексели и др.);

— инвестиционного золота;

— производных финансовых инструментов;

— доли участия в жилищном строительстве.

Декларация представляется физическим лицом по месту жительства (пребывания).

Для декларантов первого этапа всеобщего декларирования, представивших декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), срок представления декларации о доходах и имуществе:

— на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;

— в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

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