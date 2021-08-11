Кто и как будет работать? Новое постановление главного санитарного врача Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерах на территории Костанайской области в связи с резким ростом случаев COVID-19» внести следующие изменения:

1) приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года изложить в редакции по приложению 1 к настоящему постановлению;

2) в подпункте 3 пункта 1 исключить слова:

«Приостановление движения общественного городского транспорта в выходные дни, за исключения дачных маршрутов»; То есть автобусы «возвращаются» в выходные.

3) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают при следующих условиях:

— бильярдные, боулинг клубы, компьютерные клубы с наполняемостью не более 30%, режимом работы с 12:00 часов до 2:00 часов,

— караоке с наполняемостью не более 50%,но не более 30 человек, режимом работы с 7:00 часов до 2:00 часов,

— выставки с наполняемостью не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно,

— букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек»;

— бильярдные, боулинг клубы, компьютерные клубы с наполняемостью не более 30%, режимом работы с 12:00 часов до 2:00 часов, — караоке с наполняемостью не более 50%,но не более 30 человек, режимом работы с 7:00 часов до 2:00 часов, — выставки с наполняемостью не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно, — букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек»; запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных за-лов, филармоний. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда»;

запретить проведение индивидуальных и групповых репетиций в объектах культуры. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием до 30 человек, а также лицам вакцинированным двумя компонентами»;

разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни.

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить работу с 7:00 до 02:00, без приостановления деятельности, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей. Банкетные залы в данных объектах так же работают с 7:00 до 02:00 при наполняемости:

— для проведения поминок — не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек,

— для обслуживания по типу ресторанов и кафе — до 50% , но более 50 человек.

Всем объектам общепита в нерабочее время (будние, праздничные и выходные дни) разрешается изготовление продукции только на вынос и достав-ку»;

разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешается работа с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест»;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается

ТРЦ, торговым домам, торговым сетям, участвующим в проекте «Ashyq», разрешается работа в штатном режиме в будние дни, в субботние и воскресные дни с 10:00 до 22:00 часов. Детские развлекательные центры в названных объектах работают при условии соблюдения площади не менее 10 кв.м. на одного человека, но не более 30 человек для развлекательных центров общей площадью менее 1000 кв.м и 60 человек для развлекательных центров общей площадью более 1000 кв.м»;

разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни

Рынкам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешается работа в субботние и воскресные дни с 10:00 до 17:00 часов»;

разрешение работы саун, СПА-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить работать в штатном режиме;

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить работать в штатном режиме;

разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить работать в штатном режиме»;

запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить осуществление межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек»;

разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить работать в штатном режиме».

На всех объектах не зависимо от формы собственности, ведомственной принадлежности, участия в проекте «Ashyq» обеспечить соблюдение масочного режима, социального дистанцирования посетителей, проведения контрольной термометрии.

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», кроме выше перечисленного обеспечить 100% контроль статуса посетителей. При выявлении «красного» и «желтого» статуса незамедлительно информировать территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус). Лиц имеющих «красный» и «желтый» статус не допускать к посещению объектов»;

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 12 августа.

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области В. Нечитайло

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