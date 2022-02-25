Кто и как может получить материальную помощь из фонда «Қазақстан халқына»

Любой казахстанец может подать заявку на получение материальной помощи из фонда «Қазақстан халқына». Но нужно понимать, что получит ее не каждый. Для этого должны быть определенные причины, описанные в концепции фонда, передает nur.kz

Общественный фонд «Қазақстан халқына» был создан 14 января 2022 года по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Как указано в концепции фонда, его основной миссией является решение реальных проблем казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности сверх мер государственной поддержки. То есть его деятельность не снимает ответственности с государственных органов, а фонд не становится их «заместителем» при решении вопросов, попадающих в список их полномочий, установленных законом. То есть, если, например, человек имеет возможность получить медицинские услуги за счет Фонда медицинского страхования (ФМС) или соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), то он должен получить помощь в первую очередь из этих источников.

Кто может получить помощь из фонда «Қазақстан халқына»

К ключевым сферам деятельности фонда относятся: здравоохранение, образование, спорт, социальная поддержка, ликвидация последствий чрезвычайного положения (ЧП) и чрезвычайных ситуаций (ЧС). При этом фонд может оказывать адресную и системную помощь.

Получателями адресной помощи от фонда могут стать:

дети с тяжелыми, редкими заболеваниями и инвалидностью;

дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации;

дети-сироты;

дети младенческого возраста с риском развития имеющихся заболеваний и инвалидизации в будущем;

семьи с детьми, жизненные условия которых не отвечают минимальным стандартам получаемых доходов и жилищных условий, в результате чего возникает угроза жизни;

семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими;

взрослые с редкими заболеваниями;

пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного положения.



Также фонд выделяет средства в виде системной помощи на ряд программ развития, реализуемых для целых групп населения, не ограниченных вышеперечисленными уязвимыми слоями.

Системная помощь распределена по следующим направлениям:

содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социально-значимых услуг для детей;

оказание помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации;

взаимодействие с образовательными учреждениями для оказания помощи детям в тяжелой жизненной ситуации; содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем;

содействие в адаптации детей-сирот;

содействие в адаптации людей с инвалидностью (детей и взрослых) для приобретения социальных навыков и использования спортивных протезов и оборудования;

содействие развитию талантливых детей;

локализация врачебного опыта;

доступная медицина;

содействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как фонд выделяет деньги на помощь населению и поддержку программ С общественным фондом «Қазақстан халқына» тесно сотрудничают неправительственные организации (НПО), которые работают с различными категориями населения и расположены в разных регионах страны. Это своего рода штабы фонда. Они могут подавать свои заявки на реализацию различных программ и берут в работу адресные заявки населения. Но по той или иной заявке после целого ряда проверок решение принимает правление фонда. В случае положительного решения финансирование по заявкам от отдельных граждан, как правило, осуществляется путем переведения денежных средств на счет организации, которая является поставщиком запрашиваемых товаров или услуг. То есть на руки деньги заявитель вряд ли получит. К тому же фонд следит за их рациональным использованием, участвуя в решении проблемы, на устранение которой были выделены средства.

Как подать заявку на получение помощи

Если гражданин Казахстана оказался в одной из вышеперечисленных сложных ситуаций, он может подать заявку на получение помощи, авторизовавшись на сайте Atamekenim. Для этого нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП) или зарегистрированный в Базе мобильных граждан номер телефона. В заявке нужно максимально полно описать свою проблему, указав свой социальный статус, примерную сумму требуемой помощи, приложив документы, подтверждающие действительность ситуации и уточнив другие данные.

Если заявление возьмут в работу, то с заявителем свяжутся из НПО, возможно, запросят дополнительные документы, и в случае положительного решения проследят за оказанием помощи. При этом заявки по погашению кредитов и обеспечению жильем не принимаются автоматически.

Напомним, что данные цели оказались самыми частыми в заявках казахстанцев, отправленных в фонд в первые дни его официальной деятельности. Также заявители часто просят оплатить семейные мероприятия и торжества, что опять же не входит в список направлений деятельности фонда.

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