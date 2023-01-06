Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?

Граждане Казахстана, имеющие долги, которые они не в состоянии погасить, смогут подать заявление на банкротство c 3 марта 2023 года.

Подробнее о том, когда применяются процедуры внесудебного и судебного банкротства, а также восстановления платежеспособности, zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», подписанный главой государства 30 декабря 2022 года, начнет действовать по истечении 60 дней после его официального опубликования.

Данный закон предусматривает три вида процедур – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать эти процедуры может только сам заемщик, то есть кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.

Внесудебное банкротство

Если у заемщика – физического лица – задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не превышает 1600 месячных расчетных показателей (в 2023 году это 5 млн 520 тыс. тенге), то он может рассмотреть процедуру внесудебного банкротства. Но заемщиком должны быть соблюдены некоторые условия:

на нем не должно быть зарегистрировано имущество, в том числе имущество в общей собственности;

на дату подачи заявления, в течение 12 последовательных месяцев, у него должно отсутствовать

погашение по обязательствам перед кредиторами, коллекторами;

в отношении должника проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по кредитному договору в сроки, не превышающие 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности;

банкротство не применялось им в течение семи лет на дату подачи заявления.

К внесудебному банкротству также могут обратиться заемщики – физические лица, которые не погашали свою задолженность более пяти лет на дату подачи заявления. При этом перечисленные условия к такому должнику не применяются.

Должник, являющийся получателем адресной социальной помощи (АСП) на протяжении шести месяцев, может подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки.

После применения данной процедуры должнику присваивается статус «банкрот».

Заявление можно подать с 3 марта 2023 года через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz. Посредством информационной системы, которая в настоящее время тестируется, будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника необходимым критериям.

К заявлению прилагаются список кредиторов с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения; копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Судебное банкротство

Граждане могут применить данную процедуру по долгам свыше 1600 МРП (в 2023 году – 5 млн 520 тыс. тенге) и по всем видам долгов перед кредиторами.

В ходе судебного банкротства имущество должника реализуется на торгах. Здесь также есть свои нюансы. Кредитор вправе изъять единственное жилье должника в ходе судебного банкротства только при условии, что оно является предметом залога.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника – речь идет о сокрытии имущества или информации о нем, предоставлении ложной информации и т. д.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут:

администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

профессиональные бухгалтеры;

юридические консультанты;

аудиторы.

Услуги финансовых управляющих являются платными. Оплата их услуг производится за счет имущества должника (1 МЗП за месяц, в 2023 году – это 70 тыс. тенге). Для лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество. Услуги финансовых управляющих являются бесплатными.

В ходе применения данной процедуры должнику запрещается:

совершать сделки по отчуждению имущества или принятию новых обязательств (получение займов, выдача гарантий и поручительств);

выезжать за границу.



После применения данной процедуры должнику присваивается статус «банкрот».

Заявления принимаются с 3 марта 2023 года в суде по месту жительства должника. Срок проведения банкротства – шесть месяцев, с возможностью продления еще на полгода.

К заявлению прилагаются:

перечень всех кредиторов и дебиторов с указанием сумм задолженности и даты их образования, адреса места жительства или местонахождения, электронных адресов и контактных номеров телефонов (при наличии такой информации) для их последующего уведомления;

опись имущества должника с приложением отчета о его оценке (при его наличии), составленного не позднее чем за шесть месяцев до обращения с заявлением о признании банкротом;

перечень гражданско-правовых и (или) иных обязательств, в том числе по обязательству, требования которого обеспечены залогом имущества должника, за последние три года до подачи заявления о применении процедуры судебного банкротства;

копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Восстановление платежеспособности

Граждане, имеющие стабильный доход, могут применить данную процедуру, которая предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет. Единственное условие для должника, который планирует подать на восстановление платежеспособности, – размер долга не должен превышать стоимость принадлежащего заемщику имущества.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Мероприятия по оздоровлению включают в себя:

продажу части имущества;

передачу имущества в аренду;

продажу жилья с покупкой нового;

обмен на жилье с меньшей стоимостью и другое.

Преимуществом данной процедуры является то, что после нее должнику не присваивается статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота, а также отсутствуют ограничения в виде запрета на выезд за границу.

Заявление можно подать с 3 марта 2023 года в суд по месту жительства должника.

К заявлению прилагаются:

перечень всех кредиторов и дебиторов с указанием необходимой информации;

перечень гражданско-правовых и (или) иных обязательств, в том числе по обязательству, требования которого обеспечены залогом имущества должника, за последние три года до подачи заявления о применении процедуры восстановления платежеспособности;

копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования просроченной задолженности.

Что нужно знать о последствиях?

Должникам, решившимся применить процедуру внесудебного или судебного банкротства, стоит знать о следующем:

в течение пяти лет будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное банкротство возможно только через семь лет;

будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Внимание! Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

Урегулирование просроченной задолженности: что нужно знать

С 1 октября 2021 года в Казахстане действует порядок урегулирования просроченной задолженности граждан, испытывающих затруднения в погашении кредита. Он распространяется на все кредитные организации – банки и МФО.

В соответствии с законодательными требованиями кредитор обязан уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредитные организации информируют граждан о том, что необходимо внести платежи по кредиту и погасить просроченную задолженность, указав ее размер, иначе это грозит неприятными для заемщика последствиями, а также о том, что можно обратиться к кредитору по вопросу реструктуризации.

В свою очередь заемщики, у которых возникла просрочка, должны в течение 30 дней с даты ее наступления обратиться с заявлением в кредитную организацию для реструктуризации займов.

Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком и МФО. В своем заявлении должнику необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.

Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

Кредитор рассматривает заявление только после получения полного пакета документов от заемщика. Он также учитывает такие факторы, как платежеспособность, социальное положение заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу. И в течение 15 календарных дней должен предоставить ответ. Банк или МФО могут дать согласие, принимая предложенные заемщиком изменения в условия договора банковского займа/микрокредита, предоставить свои предложения по изменению условий договора банковского займа/микрокредита или отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде:

снижения ставки вознаграждения, отсрочки платежа по основному долгу или вознаграждению, изменения метода погашения, увеличения срока займа, уменьшения долговой нагрузки, к примеру, это просроченный основной долг, вознаграждение, неустойка и иные виды платежей и комиссий. Еще одно из предложений – это самостоятельная реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, или представление отступного путем передачи залогового имущества кредитору, реализация недвижимого имущества, с передачей обязательства покупателю.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения банком или МФО.

Внимание! Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Также заемщики для урегулирования разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, могут обратиться к банковскому омбудсмену в соответствии с законом о банках.

Где получить консультации о процедуре банкротства и восстановления платежеспособности?

За дополнительной информацией граждане могут обратиться в контакт-центр НАО «ГК «Правительство для граждан» 1414 (добавочный номер 3), либо на Telegram-чат https://t.me/SalyqBot.

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