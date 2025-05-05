Какие проверки могут проводить в Казахстане налоговые органы, рассказали в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в соответствии со статьей 145 Налогового РК Налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска;

внеплановые налоговые проверки.

Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового РК, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования

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