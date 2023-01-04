Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году?

Работодатели за работников — 3% от размера заработной платы.

Не более 10 МЗП, или 21 тыс. тенге

Наёмные работники и работники по договору ГПХ — 2% от своего дохода

Не более 10 МЗП, или 14 тыс. тенге

Индивидуальные предприниматели (ИП) — 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 900 тенге

Самозанятые граждане или плательщики ЕСП

Для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП 3 450 тенге (1 МРП)

Для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составит 1 725 тенге (0,5 МРП)

Самозанятые плательщики

5% от 1 МЗП, или 3 500 тенге

ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ПЛАТИТЬ ЗА 15 ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

С 1 января 2023 года размер взноса на 1-ого человека из льготной категории граждан составит 1,8% от объекта исчисления взносов государства *.

* Это среднемесячная заработная плата, предшествующая 2-м годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области госстатистики.

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