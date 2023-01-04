Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году?
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Работодатели за работников — 3% от размера заработной платы.
Не более 10 МЗП, или 21 тыс. тенге
Наёмные работники и работники по договору ГПХ — 2% от своего дохода
Не более 10 МЗП, или 14 тыс. тенге
Индивидуальные предприниматели (ИП) — 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 900 тенге
Самозанятые граждане или плательщики ЕСП
Для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП 3 450 тенге (1 МРП)
Для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составит 1 725 тенге (0,5 МРП)
Самозанятые плательщики
5% от 1 МЗП, или 3 500 тенге
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ПЛАТИТЬ ЗА 15 ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
С 1 января 2023 года размер взноса на 1-ого человека из льготной категории граждан составит 1,8% от объекта исчисления взносов государства *.
* Это среднемесячная заработная плата, предшествующая 2-м годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области госстатистики.