Кто из детей получит максимальную сумму из Нацфонда в РК

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала, кто из детей получит максимальную сумму из Нацфонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Расскажу на примере своей семьи. У меня трое детей. Старший сын – 1994 года рождения. Ему уже будет 30 лет. Он не примет участие в этой программе. То есть на следующий год он даже не будет подавать заявку. У меня дочка 2000 года рождения. Она тоже не будет принимать участие. Младший сын — 2007 года рождения. На его имя откроется счет в Едином накопительном пенсионном фонде. Но в 2023 году ему будет только 17 лет. Ему не будет пока это доступно», — сказала Ибрагимова.

На примере своего сына Ибрагимова рассказала, что в 2024 году ребенок, рожденный в 2007 году, выберет любой банк второго уровня либо «Отбасы банк», либо другой сервис, который покажется ему наиболее удобным, и подаст заявку с помощью электронной цифровой подписи.

«У меня есть внучка 2023 года рождения. Она в 2041 году 19 января как раз в свое 18-летие получит свои накопления, которые накопятся на ее персональном счету в ЕНПФ. То есть максимальную сумму получат дети, которые родились в 2023 году», — сказала она.

По данным Ибрагимовой, в Казахстане около 200 тысяч детей, которым на их ИИН родители открыли депозит.

«Их невозможно списать другим банкам, предъявить исковые требования. Специальный текущий счет будет открыт только для этих целей. Тогда деньги поступят на этот счет и тогда молодой человек, достигший 18-летия, сможет выбирать: либо потратит на улучшение жилищных условий, либо пополнит депозит, или все-таки посчитает, что в наше время образование — более важный актив, чем недвижимость», — сказала она.

Ибрагимова рекомендовала детям вкладываться в образование.

«У нас будет государственная образовательная накопительная система. Мы отрабатываем проект «Келешек», в рамках которого будет очень много возможностей, и в том числе — оплатить за обучение, которое даст возможность зарабатывать в будущем. Государственные органы поддержали оплату обучения не только внутри страны, но и за рубежом. Поэтому человек сможет выбрать», — заключила глава «Отбасы банка».

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