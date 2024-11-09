Наибольший объем пенсионных накоплений у населения в возрасте 31-40 лет, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 октября 2024 года отчисления в ЕНПФ достигли 20,4 трлн тенге.

Между тем количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по обязательным взносам составило 11,1 млн.

Больше всего накоплений на старость у категории граждан в возрасте от 31 до 40 лет – 5,9 трлн тенге (3,02 млн счетов). Далее следуют казахстанцы 41-50 лет – 5,8 трлн тенге (2,5 млн счетов), 51-60 лет – 5,1 трлн тенге (2,1 млн счетов).

При этом наименьший объем сбережений у пожилого населения, старше 81 года. На их счетах находится 1,5 млрд тенге. Также мало денег накоплено у возрастной категории от 71 до 80 лет – 8,7 млрд тенге.

В разрезе регионов традиционно лидирует Алматы – 4,1 трлн тенге. На втором месте – Астана, 2,2 трлн тенге, а на третьем – Карагандинская область, 1,6 трлн тенге.

Также на старость много отложили жители Шымкента – 1,1 трлн тенге, Актюбинской области – 1,04 трлн тенге.

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