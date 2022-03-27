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Кто из казахстанцев будет иметь крайне низкую пенсию, сообщили в минтруда

Фото: Tengrinews.kz.

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Согласно действующей пенсионной системе, солидарная пенсия в Казахстане с каждым годом будет все меньше. Поэтому пришло время реформ. 

Изменения и дополнения в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, разработанные Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТЗСН) по поручению Главы государства, рассмотрены заинтересованными государственными органами и независимыми экспертами, а также Высшим советом при Президенте РК по реформам. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда РК.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 2 млн пенсионеров, на каждого из которых приходится около 7 человек трудоспособного возраста. Почти четверть расходов республиканского бюджета ежегодно направляется на выплату пенсий (2,9 трлн тенге в 2022 году). При этом средний размер пенсии составляет 105 538 тенге (в том числе солидарная пенсия – 72 914 тенге, базовая – 32 624 тенге).

Общемировая тенденция старения населения неизбежно отразится и на Казахстане. По прогнозам ООН, к 2050 году практически вдвое увеличится нагрузка на трудоспособное население (численность пенсионеров достигнет более 3 млн человек). Таким образом, на 1 пенсионера будет приходиться только 3,5 человека трудоспособного возраста.

Со сворачиванием солидарной системы уже к 2028 году пенсия будет замещать только порядка 47,4% от среднемесячной заработной платы по стране (по актуарной оценке ЕНПФ). Без принятия решительных мер сегодня, граждане, родившиеся в 80-х годах прошлого столетия, достигнув пенсионного возраста, будут иметь крайне низкий уровень пенсионного обеспечения – их пенсия к 2040 году будет покрывать лишь 39,2% утраченного трудового дохода. Для последующих поколений данная ситуация еще более ухудшится, к примеру, в 2060 году пенсия будет покрывать только 29,5% утраченного дохода.

Развитие системы пенсионного обеспечения граждан – это одна из приоритетных задач государства. Для обеспечения эффективности пенсионной системы в будущем в настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополнений в действующую Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года (далее – Концепцию).

Во-первых, в рамках совершенствования системы минимальных гарантий, с 2028 года предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. В настоящее время МТСЗН прорабатывается конкретный механизм её назначения.

Во-вторых, с 2023 года предусмотрено введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей. Введение ОПВР уже предусмотрено действующей Концепцией. В рамках проекта поправок в Концепцию предусматривается изменение целевой направленности данных взносов от формирования условно-накопительной компоненты (основанной на принципах перераспределения накоплений между условно «богатыми» и низкодоходными вкладчиками) к пополнению личных (наследуемых) пенсионных накоплений вкладчиков.

В результате будет обеспечено сохранение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда (замещение пенсией не менее 40% от утраченного дохода).

Подходы дальнейшего развития пенсионной системы, отраженные в проекте изменений в Концепцию, рассмотрены на уровне заинтересованных государственных органов, с участием независимых экспертов, а также прошли процедуру общественных слушаний.

7 декабря прошлого года проект изменений в Концепцию был рассмотрен Высшим советом при Президенте РК по реформам.

На сегодняшний день ожидается рассмотрение затратных норм проекта изменений в Концепцию Республиканской бюджетной комиссией.

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