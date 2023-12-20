Кто из казахстанцев будет получать новую выплату в размере более 200 тысяч тенге

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила, что число работников, занятых во вредных условиях труда, которые смогут получать спецсоцвыплату будет ежегодно увеличиваться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Глава Минтруда напомнила, что в Казахстане для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, предусмотрено внедрение специальной соцвыплаты.

«Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений», – сообщила Светлана Жакупова.

Согласно Социальному кодексу работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которые включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2 тыс. позиций.

Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

Министр отметила, что выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, в 2030 году – свыше 58 тыс., в 2035 году – более 95 тыс. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.

«По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ. Так, по предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тыс. тенге, а в 2035 году – 519 тыс. тенге», – проинформировала Светлана Жакупова.

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