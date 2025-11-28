В стране продолжает действовать специальное государственное пособие для граждан, имеющих особые заслуги перед РК или пострадавших от последствий чрезвычайных событий. По состоянию на 1 ноября 2025 года число получателей составило 207 780 человек, им выплачено 22,3 млрд тенге из республиканского бюджета.

СГП введено в 1999 году и является частью системы социальной защиты. Право на него имеют 17 категорий граждан, определённых законодательством, в том числе:

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территориях других государств, а также приравненные к ним лица;

вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих;

удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;

труженики тыла;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или статус пенсионера;

лица, получающие пенсию за особые заслуги перед РК и др.

Размер СГП зависит от категории получателя и варьируется от 2,13 до 138,63 месячного расчётного показателя (минимальная сумма от 8 тысяч, а максимальная выплата примерно 542-545 тысяч). Пособие ежегодно индексируется вслед за ростом МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

Если гражданин имеет право на СГП по нескольким основаниям, выплата назначается по одному из них — по выбору получателя. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, пользуются правом на СГП наравне с гражданами РК.

Подать заявление на назначение пособия можно онлайн через портал eGov.kz либо в ЦОНах.

