Фото Н.Луговской/alau.kz

В Казахстане определили категории граждан, которым положена социальная поддержка. Соответствующий приказ подписал вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин,  передаёт Tengrinews.kz.

Перечень категорий физических лиц, имеющих право на соцподдержку, разработан в рамках нового Налогового кодекса. Утверждающий его приказ вступит в силу вместе с кодексом — 1 января 2026 года.

К категориям отдельных физических лиц, имеющих право на социальную поддержку, отнесли:

  • получателей специального государственного пособия;
  • получателей государственных социальных пособий;
  • получателей специальных социальных услуг;
  • лиц с инвалидностью, получающих пенсионные выплаты;
  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • получателей государственной адресной социальной помощи (АСП);
  • лиц с социально значимыми заболеваниями;
  • лиц с заболеваниями, опасными для окружающих;
  • лиц с заболеваниями, при которых нетрудоспособность длится более двух месяцев;
  • лиц с тяжёлыми формами хронических заболеваний.


