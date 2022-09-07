Кто из казахстанцев сможет получить до 2 млн тенге с 12 сентября

kapital.kz
Об этом рассказали в Отбасы банке.
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Именно с 12 сентября в Казахстане вступят в силу Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, передает Экспресс К.
«Что это значит? Вкладчики Отбасы банка получат компенсацию в размере 10% по действующим депозитам. Максимальная сумма, на которую будет начислена компенсация, — 20 млн тенге. При наличии у вкладчика более одного депозита в Отбасы банке компенсацию начислят на общую сумму депозитов в пределах 20 млн тенге. Если у вас есть депозиты в другом банке, то по ним тоже будет начислена компенсация на сумму, не превышающую 20 млн тенге», — сообщили в Отбасы банке.
Таким образом, если у вас есть на депозите 20 миллионов тенге, то вы можете получить премию в размере 2 млн (10 процентов).
В банке уточнили, что компенсация будет начислена на сумму, которая находилась на депозите на конец рабочего дня 23 февраля 2022 года.
Важно: выплата компенсации осуществляется вкладчикам, которые напишут заявление. Заявление можно подать с 1 октября 2022-го по 1 января 2023 года включительно. Подать заявку можно в личном кабинете на портале недвижимости «Баспана маркет».
Подчеркивается, что приходить в отделение банка не нужно.
Отметим, ранее сообщалось, что на тенговые депозиты казахстанцев начислят компенсацию 10%. Нацбанк совместно с правительством будет начислять компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.
«Компенсация (премия) в размере 10 процентов начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 миллионов тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 миллионов тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом», — говорилось в заявлении.
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