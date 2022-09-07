Кто из казахстанцев сможет получить до 2 млн тенге с 12 сентября

Об этом рассказали в Отбасы банке.

Именно с 12 сентября в Казахстане вступят в силу Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, передает Экспресс К.

«Что это значит? Вкладчики Отбасы банка получат компенсацию в размере 10% по действующим депозитам. Максимальная сумма, на которую будет начислена компенсация, — 20 млн тенге. При наличии у вкладчика более одного депозита в Отбасы банке компенсацию начислят на общую сумму депозитов в пределах 20 млн тенге. Если у вас есть депозиты в другом банке, то по ним тоже будет начислена компенсация на сумму, не превышающую 20 млн тенге», — сообщили в Отбасы банке.