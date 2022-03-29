Кто из казахстанцев сможет воспользоваться процедурой банкротства, рассказали в Минфине

Заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов в прямом эфире на youtube-канале КГД рассказал, на кого распространяются нормы проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан», передает zakon.kz.

«Значительное количество граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины различные – потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введение карантинных мер из-за пандемии КВИ. Платежеспособность наших сограждан должна быть восстановлена. Для этого и предлагается механизм банкротства граждан», — сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов

По словам Миятова, с учетом международного опыта предлагается три вида процедур банкротства в зависимости от суммы и длительности долга. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Первый предполагается для тех граждан, у которых нет стабильного дохода и перспективы по погашению задолженности.

Спикер отдельно остановился на последствиях, которые возникают с момента применения внесудебного банкротства. Во-первых, все сроки долговых обязательств считаются истекшими.

Должнику запрещается:

совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств;

выезжать за пределы страны, за исключением лечения, похорон, обучения и трудоустройства.

При этом кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств, а также приостанавливается начисление неустойки (пени, штрафы) и вознаграждения.

Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающим 4,9 млн тенге или 1600 МРП, смогут применить судебное банкротство.

«В ходе данной процедуры имущество должника может быть реализовано на торгах. Это очень важная составляющая. Поэтому и сделано так – в суде должно быть подробное разбирательство. Вырученные средства будут направляться на погашение долгов перед кредиторами», — подчеркнул Кайрат Миятов.

Спикер сообщил, что последствия применения судебного банкротства практически идентичны процедуре внесудебного банкротства.

Тогда как процедура восстановления платежеспособности предусматривает получение в суде рассрочки на оплату долгов. Для этого необходимо будет разработать план восстановления платежеспособности с участием финансового управляющего.

В целом, по итогам завершения процедур банкротства, по словам Миятова, будут списаны все долги, которые были заявлены должником в начале процедуры.

Списание долгов не осуществляется:

по уплате алиментов;

по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.

При этом должник не сможет в течение пяти лет получать займы в банках и микрокредитных организациях, выезжать из страны в течение трех лет, за исключением ранее озвученных случаев.

Повторно процедуру банкротства можно будет пройти лишь по истечении семи лет.

Разработанный проект закона предусматривает изменения и дополнения в 21 законодательный акт. В том числе восемь кодексов и 13 законов. На сегодня документ внесен в канцелярию премьер-министра РК.

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