USD 450.79
EUR 482.57
RUB 6.19
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Кто из работающих казахстанцев сможет претендовать на арендное жилье

Кто из работающих казахстанцев сможет претендовать на арендное жилье

Фото из открытых источников

Комитет по делам молодежи и семьи подготовил изменения в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, сообщает zakon.kz.

Работающая молодежь – это граждане РК, не достигшие возраста 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ или организаций технического, профессионального или послесреднего, высшего, послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность.

Основные требования, предъявляемые к работающей молодежи для получения арендного жилья без права выкупа:

  • граждане РК, не достигшие возраста 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;
  • подтверждение постоянной регистрации заявителя в данном населенном пункте не менее 3-х последних лет перед подачей заявления;
  • наличие постоянной регистрации членов семьи заявителя в данном населенном пункте;
    подтверждение отсутствия на праве собственности заявителя, супруги, несовершеннолетних детей, за исключением жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, находящихся под угрозой обрушения, жилья на территории республики в течение последних 5 лет перед подачей заявления.
    Также разработан порядок предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи.

Уполномоченный орган публикует на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы объявление о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи с указанием даты начала и окончания приема заявлений, а также местоположение арендного жилища без права выкупа.

Заявитель для получения арендного жилища без права выкупа предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности) и членов семьи;
  • копию документа об образовании;
  • копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
  • копию свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории РК на заявителя и всех членов семьи;
  • справку с места работы;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающую ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 МРП (138 000 тенге), но не более 150 МРП (517 500 тенге);
  • документы, подтверждающие трудовой стаж;
  • справку о наличии и номере банковского счета и выписку об остатке и движении денег по банковскому счету;
    документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии);
  • выписку с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев);
  • при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
  • налоговую декларацию по доходам за последний год деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
    При необходимости уполномоченный орган запрашивает дополнительные документы для уточнения сведений о заявителе и членах его семьи
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Инсультный центр без лифта. В Костанайской области пациентов вынуждены носить на руках
Следующая новость

Лук обошёл сахар по годовому росту цены в Казахстане. В 9 городах он подорожал более чем вдвое