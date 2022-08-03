Кто может ездить в автобусе бесплатно? Список льготников расширен в Костанае

Совместные Постановление акимата города Костаная и Решение Костанайского городского маслихата «Об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси)» вступило в силу 29 июля 2022 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июля 2022 года № 28843.

Бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется следующим категориям граждан:

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий на территории других государств;

— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

— дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет;

— многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а так же награжденным орденами «Материнская Слава» I и II степени;

— инвалиды первой и второй группы.

На 10 тенге меньше от стоимости утвержденного тарифа предоставляется следующим категориям граждан города Костанай:

— пенсионерам по возрасту;

— инвалидам третьей группы.

Ничего не меняется для детей и подростков. Как и прежде, дети до 7 лет будут ездить бесплатно. А школьники до 14 лет оплачивают половину от стоимости проезда.

Приобрести специальные социальные карты у оператора «Алемпэй», который располагается по адресу пр-т. Аль-Фараби 65, Бизнес центр, 9 этаж, 906 кабинет, телефон 39-02-04. Для получения данной карты необходимо представить документы подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан.

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