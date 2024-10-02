Пенсионные накопления принадлежат вкладчикам ЕНПФ. Однако последние могут поделиться ими и дать возможность использовать накопления определенным лицам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Казахстанцы могут изъять часть пенсионных накоплений из ЕНПФ при соблюдении определенных условий, включая превышение порога минимальной достаточности или заключение договора пенсионного аннуитета.

Изъятые средства можно использовать не только для себя, но и передать супругу/супруге или близким родственникам на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

К близким родственникам, которым можно передать пенсионные накопления, относятся родители, дети, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Собственные пенсионные накопления казахстанцев формируются за счет обязательных (ОПВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов.

Эти деньги в последующем выплачиваются вкладчикам при наступлении пенсионного возраста.

Также часть средств, сформированных за счет ОПВ, можно изымать досрочно в виде единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на определенные цели как до достижения пенсии, так и после.

При этом изъятие денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) может производиться в пользу других лиц.

Какую сумму может изъять вкладчик

Механизм изъятия части пенсионных накоплений был внедрен для предоставления казахстанцам возможности улучшить жилищные условия или поправить здоровье.

Для того чтобы использовать ЕПВ, необходимо соответствие одному из следующих условий (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):

для изъятия части накоплений (кто не достиг пенсионного возраста) – сумма накоплений за счет ОПВ превышает порог минимальной достаточности. Получится изъять лишь сумму свыше указанного порога;

для изъятия до 50% накоплений (для пенсионеров) – если размер пенсии после изъятия части средств останется на уровне не ниже 40% от размера зарплаты, которую получал вкладчик до пенсии, но не более среднемесячного дохода по Казахстану.

Для изъятия может быть доступна только половина накоплений вкладчика; для изъятия до 100% накоплений – если вкладчиком ОПВ заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией или он является получателем пенсионных выплат за выслугу лет.

Чтобы точно узнать, какая сумма доступна к изъятию, можно обратиться в ЕНПФ.

Кому доступны накопления вкладчика

Казахстанцы могут изъять часть пенсионных накоплений и затем поделиться ими с определенными лицами. При этом, если соблюдаются отмеченные ранее условия, то это доступно даже пенсионерам.

Цели изъятия остаются такими же:

можно использовать ЕПВ в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), или близких родственников;

или в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников.

Изъятие средств возможно только самим вкладчиком, а их уступка супругам или близким родственникам – с его личного согласия.

В свою очередь, согласно подпункту 13 кодекса «О браке (супружестве) и семье», к близким родственником относятся:

родители (родитель), а также усыновители (удочерители);

дети, в том числе усыновленные (удочеренные);

полнородные и неполнородные братья и сестры; дедушки, бабушки и внуки.

Другими словами, казахстанцы, которые имеют возможность изъять часть своих пенсионных накоплений (включая пенсионеров), могут передать их супругами и близким родственникам для улучшения жилищных условий или лечения. Напомним, что вкладчики ЕНПФ также могут передать часть накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем.

@Автор: Марк Мауленкулов

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