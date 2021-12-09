Кто может купить абонемент за 1 000 тенге, чтобы год ездить по платным дорогам

Водители, чьи легковые АТС зарегистрированы в прилегающих к дорогам районах, имеют право приобрести годовой абонемент на пользование платными дорогами за 1 000 тенге, сообщил пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, пишет informburo.kz

По дороге Капшагай – Талдыкорган льготный проезд получат зарегистрированные в Капшагайском, Кербулакском, Коксуском, Ескельдинском районах и Талдыкоргане.

льготный проезд получат зарегистрированные в Капшагайском, Кербулакском, Коксуском, Ескельдинском районах и Талдыкоргане. По дороге Тараз – Кайнар – зарегистрированные в Кордайском, Шуском, Меркенском, Т. Рыскуловском, Байзакском районах.

– зарегистрированные в Кордайском, Шуском, Меркенском, Т. Рыскуловском, Байзакском районах. По дороге Шымкент – Тараз – зарегистрированные в Сайрамском, Тюлькубасском, Жуалынском, Жамбылском районах.

– зарегистрированные в Сайрамском, Тюлькубасском, Жуалынском, Жамбылском районах. По дороге Шымкент – Кызылорда – зарегистрированные в Кентауском, Сауранском, Ордабасинском, Байдибекском, Сайрамском, Жанакорганском, Шиелинском районах.

– зарегистрированные в Кентауском, Сауранском, Ордабасинском, Байдибекском, Сайрамском, Жанакорганском, Шиелинском районах. По дороге Шымкент – Ташкент – зарегистрированные в Толебийском, Казыгуртском, Сарыагашском районах.

– зарегистрированные в Толебийском, Казыгуртском, Сарыагашском районах. Дорога Щучинск – Кокшетау – зарегистрированные в Бурабайском, Зерендинском и Щучинске.

– зарегистрированные в Бурабайском, Зерендинском и Щучинске. Нур-Султан – Павлодар – зарегистрированные в Ерейментауском районе, в городах Экибастуз и Аксу.

Семь участков трасс республиканского значения стали платными с 23 ноября. Плату будут брать на участках автодорог республиканского значения первой категории с четырёхполосным движением: Нур-Султан – Павлодар, Капшагай – Талдыкорган, Тараз – Кайнар, Шымкент – Тараз, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент, Щучинск – Кокшетау.