Кто может не носить маски, сообщил Цой

Люди с противопоказаниями могут не носить маски. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

«Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания«, — сказал Цой на заседании правительства.

Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.

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