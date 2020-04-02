Кто может не приходить на переосвидетельствование по инвалидности

Переосвидетельствование для людей с инвалидностью претерпело временные изменения. Из-за введенного режима чрезвычайного положения большинству из них не нужно будет приходить в отдел медико-социальной экспертизы, передает alau.kz

Правила освидетельствования для людей с инвалидностью изменились. Пока временно. На это повлиял режим чрезвычайного положения. Раньше пройти его можно было, придя лично в отдел экспертизы. И сотрудникам даже изменили режим работы, сократив обеденное время, чтобы увеличить часы приема. Затем к этому способу добавилась возможность подать заявку на портале «Электронного правительства» и один человек в регионе даже успел воспользоваться этим вариантом. Но теперь правила несколько изменились.

«У кого инвалидность установлена и срок инвалидности заканчивается в срок чрезвычайного положения или закончился после 16 февраля либо закончился 16 марта вплоть до 16 апреля могут не приходить на освидетельствование и прийти после окончания чрезвычайного положения. Первичные, которые первый раз к нам обращаются, они должны приходить и повторные, которые желают к нам или очно, или заочно пожалуйста пусть обращаются,»- сообщила заместитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции населения Костанайской области, Айтжамал Душанова.

На такое решение повлияли два обстоятельства. Это и желание обезопасить людей от возможного контакта с заболевшими в живой очереди, и проблемы с работой сайта «Электронного правительства». Многие успели столкнуться с тем, что сервис перегружен запросами. Но то, что никуда идти не нужно, порождает другой вопрос: что делать с пропущенными сроками по переосвидетельствованию?

«Лицам, у которых срок переосвидетельствования наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения срок инвалидности и степень утраты общей трудоспособности, степень утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальная программа реабилитации инвалида продлевается автоматически на период чрезвычайного положения,» — рассказала Айтжамал Душанова.

На сегодня 513 человек в Костанайской области не успели пройти освидетельствование. Каждому из них после снятия режима ЧП нужно будет подать заявку в отдел медико-социальной экспертизы.

Пока же людям советуют оставаться дома, а по всем вопросам касательно процедуры переосвидетельствования можно проконсультироваться по телефонам: 50-11-65, 54-16-10.

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