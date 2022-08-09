Кто может получить 37 тысяч тенге, чтобы собрать детей к школе

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37 389 тенге на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей получат родители 418 тысяч детей.
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В пресс-службе Минпросвещения уточнили, каким требованиям должна соответствовать семья, чтобы получить эти деньги, передает informburo.kz
В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается:
- детям из семей, которые получают адресную социальную помощь;
- детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации.
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Чтобы получить помощь из фонда «Всеобуч», нужно обратиться в управление или отдел образования по месту жительства.
Также в Казахстане проходит акция «Дорога в школу», направленная на оказание помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для участия в акции нужно обратиться в управления и организации образования, либо по телефонам горячей линии, которые представлены здесь.
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1671 - летальных случаев
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