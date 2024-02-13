В филиале по Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» рассказали, кто может получить бесплатную стоматологическую помощь в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Кто может получать стоматологическую помощь за счет средств ОСМС?

В плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам.

В экстренном порядке отдельным категориям граждан:

ветеранам ВОВ;

лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп;

получателям адресной социальной помощи;

пенсионерам по возрасту;

пациентам с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих; неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом первой группы с детства, а также многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».

Что входит в плановую стоматологическую помощь?

Плановая стоматологическая помощь – это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен.

В частности, регулярные осмотры, профилактические процедуры, лечение кариеса, удаление зубного налета и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия, простое и сложное удаление зуба, препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения.

Что входит в экстренную стоматологическую помощь?

Экстренная стоматологическая помощь может оказываться как на амбулаторном уровне в виде консультативно-диагностической помощи, так и в стационарных условиях.

Сюда входит лечение осложненного кариеса, пульпита, периодонтита, альвеолита, невралгии, неврита, острых форм стоматита, удаление сложного зуба, вскрытие абсцесса, удаление одонтогенной кисты, вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава, временное шинирование зубов, удаление доброкачественных новообразований и эпулиса (опухолеподобное образование, возникающее вследствие воздействия местных раздражающих факторов). Операция пластики уздечки губ, языка также проводится за счет средств ОСМС.

Если по результатам осмотра стоматолог принял объективное решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его по скорой в больницу.

Показаниями для экстренной госпитализации являются острые или обострение хронических одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний или травмы челюстно-лицевой области, кровотечения и неотложные состояния, требующие экстренной помощи.

Покрывается ли ОСМС ортодонтическая помощь?

Да, ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в соответствии с Законом РК «О государственной адресной социальной помощи» в возрасте от 6 до 12 лет с различными видами зубочелюстных аномалий.

В частности, детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с различными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).

В каких стоматологических клиниках действует ОСМС и нужно ли направление от участкового врача поликлиники?

Нет, направление из поликлиники не требуется. Стоматологическую помощь можно получить как в стоматологическом кабинете при поликлиниках, так и в частных стоматологических клиниках, заключивших договор с Фондом соцмедстрахования. Актуальный перечень можно найти на официальном сайте фонда в разделе «Закуп медицинских услуг – поставщики КДУ». Также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру «1414».

По состоянию на 1 февраля договоры заключены договоры с 838 медицинскими организациями, оказывающими стоматологическую помощь в рамках ОСМС. Из них 519 – частные, 319 – государственной формы собственности, то есть поликлиники и больницы.

Если понадобится пройти рентгенографию, сделать аллергопробу для исключения лекарственной аллергии или анестезию перед лечением зубов, будет ли это оплачено ОСМС?

Да, если для этого есть медицинские показания. При наличии консультативного листа от стоматолога участковый врач по месту прикрепления может выдать направление на дополнительные обследования. В рамках ОСМС оплачивается аппликационная, проводниковая, инфильтративная анестезия.

Важно знать что санация детей до четырех лет с множественными осложнениями кариеса, а также по медицинским показаниям с функциональными и органическими поражениями центральной нервной системы, психическими, поведенческими расстройствами (установленной инвалидностью) и поражениями других органов и систем, с риском возникновения осложнений и болевых ощущений, проводится под общим обезболиванием или седацией в стоматологических организациях, имеющих приложение к лицензии на медицинскую деятельность по подвиду «анестезиология и реаниматология» и условия для реанимационных мероприятий.

Сколько планируется направить на стоматологическую помощь по ОСМС в 2024 году?

Финансирование экстренной и плановой стоматологической помощи для отдельных категорий граждан Казахстана выросло на 6% – с 32,1 млрд в 2023 году до 34 млрд тенге в 2024 году

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