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Кто может получить деньги от государства, чтобы собрать ребёнка в школу

pixabay.com

Родители и дети смогут самостоятельно выбрать и купить школьную форму и канцтовары, сообщает informburo.kz

Более 400 тысяч детей в Казахстане получат материальную помощь для подготовки к школе, сообщили в министерстве просвещения
Дети из малообеспеченных семей получат деньги на покупку формы и школьных принадлежностей. Минимальная сумма средств на каждого ученика составит не ниже величины прожиточного минимума – 40 567 тенге. Деньги перечислят на счета родителей.

”Денежные средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров”, – отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается:

  • детям из семей, которые получают адресную социальную помощь;
  • детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
  • дети-сироты;
  • дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации (в том числе дети погибших при пожаре в Абайской области).

В 2022 году минимальная сумма помощи на одного ученика составляла 37 389 тенге.

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