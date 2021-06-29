Кто может получить медотвод от прививки против Covid-19?

Эпидемиолог городской поликлиники № 24 Алматы Мира Бектемирова рассказала, какие категории людей могут получить медотвод от прививки против Covid-19, передает informburo.kz

По её словам, если у больного имеются острые, инфекционные или неинфекционные заболевания, он получит вакцину через месяц после выздоровления. Если человек болел Covid-19, то вакцинация проводится через шесть месяцев; если он переболел в бессимптомной или лёгкой форме – через три месяца.

Медотвод даётся пациенту в тяжёлом состоянии, когда он принимает гормональные препараты. Не вакцинируются женщины:

беременные;

в период кормления;

планирующие беременность (в том числе ЭКО).

«Все остальные в период ремиссии, если есть какие-то хронические заболевания, но в данный момент человек не принимает лечение, то вакцинироваться можно. С осторожностью мы, например, вакцинируем пациентов с онкозаболеваниями, больные сахарным диабетом первой степени вообще не вакцинируются, а второй и третьей степени, если у него сейчас не ремиссия, то мы тоже вакцинируем», – отметила эпидемиолог.

Она также объяснила, может ли получить медотвод от прививки пациент, который считает, что у него аллергия.

«Если человек знает, что у него сейчас на цветущую траву аллергия, тогда, конечно, мы должны отодвинуть ему вакцинацию на осень, когда цветение пройдёт. Если аллергия осенью возникает, например, на сырость, то тогда в зависимости от аллергии, на что именно аллергия, с пациентом надо разговаривать специально и смотреть более подробно, изучив анамнез: мы делаем или сейчас вакцину или отодвигаем на тот период, когда у него будет ремиссия», – отметила Мира Бектемирова.

Она добавила, что просто на основе жалоб медотвод не выдаётся.

«Для того, чтобы человеку дать медотвод, у него собирают эпиданамнез, опрашивают о его прошедших заболеваниях, состоит он на учёте или нет. Просто медотвод ему врач не даст, для этого должно быть веское обоснование. Ему будут измерять давление, состояние на сегодня посмотрят, будут делать сатурацию, содержание кислорода в крови посмотрят, давление измерят, температуру. Если его состояние нормальное и эпиданамнез не отягощён, просто так ему медотвод никто не даст», – заключила эпидемиолог.

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