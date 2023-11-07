Кто может получить помощь на оплату коммунальных услуг в Казахстане

Как ранее сообщало Министерство промышленности и строительства РК, с нынешнего года в Казахстане увеличится охват граждан государственной жилищной помощью. Постановлением Правительства внесены изменения в соответствующие Правила, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства РК.

Жилищная помощь ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги (тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и т.д.). Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории РК либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

Согласно изменениям, жилищная помощь теперь будет выплачиваться, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы по-прежнему имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.

Так, например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тыс. тенге, а расходы на коммунальные услуги – 15 тыс. тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счет средств местного бюджета.

Таким образом, принятая норма позволит расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.

За последние 4 года по данным акиматов жилищная помощь выплачена свыше 174 тыс. абонентам на общую сумму 5 млрд тенге (2019 году 54 431 абонентов на сумму 1,6 млрд. тенге; 2020 году 36 714 абонентов на сумму 1,06 млрд. тенге; 2021 году 29 626 абонентов на сумму 1.15 млрд. тенге; в 2022 году 53,5 тыс. абонентов на сумму 1,18 млрд. тенге).

Всего, по итогам 3-х кварталов 2023 года по данным акиматов жилищная помощь оказана 38,8 тыс.семьям на сумму 834,7 млн. тенге (при расходе 1 616 млн.тенге), доля компенсации затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан в среднем по республике составила 51,6%.

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