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Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно?

Фото из открытых источников

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По словам директора филиала по Костанайской области НАО «ФСМС» Батырбека Нургалиева, c внедрением медицинского страхования изменена схема оплаты стоматологических услуг за льготные категории граждан.

Какие изменения это повлекло и кто же входит в льготные категории, пояснили в филиале ФСМС?

«Если до внедрения страхования пациенты получали стоматологические услуги только в определенных клиниках, то уже третий год у них есть возможность получать услуги в любой клинике страны, работающей с Фондом социального медицинского страхования. Как показало время, это нововведение позволило снизить сроки ожидания и расширить географию получения стоматологических услуг за счет того, что больше не нужно брать направление со своей поликлиники, а можно обратиться напрямую в выбранную медорганизацию», — прокомментировал Батырбек Нургалиев.

Хотелось бы обратить внимание, что стоматологическая помощь предоставляется не всем гражданам, а только социально-защищаемым категориям. Дети до 18 лет и беременные женщины могут получить услуги по удалению и лечению зубов. Также, дети с врожденной патологией челюстно-лицевой области бесплатно получают ортодонтическую помощь.

Экстренные услуги могут получить: дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи (АСП), пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

По всем вопросам касательно медицинской помощи граждане могут обращаться в единый колл-центра 1406.

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