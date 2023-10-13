Кто может претендовать на приобретение арендуемого госжилья?

Министр транспорта и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал, какие механизмы приватизации жилья рассматриваются, сообщает ИА «Международное информационное агентство Kazinform.

«Правительством законодательные поправки были переданы в мажилис. Первоочередное право будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах. Предварительно определили сроки – люди, которые живут 5 лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде», — сообщил Канат Шарлапаев.

По его словам, на текущий момент ведутся консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости.

«Пока об окончательном воплощении в жизнь этого механизма говорить еще рано. Мы только передали на рассмотрение в Мажилис. Я надеюсь, что эта поправка найдет поддержку в Мажилисе и мы сможем дать возможность людям, которые живут в этих квартирах, стать полноценными владельцами», — добавил Канат Шарлапаев.

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