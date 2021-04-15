Кто может претендовать на «женскую ипотеку»? В Костанайской области начался прием заявок

У жительниц Костанайской области появилась возможность поучаствовать в новой жилищной программе. В Казахстане запущена «Женская ипотека». Получить займы можно не только на приобретение недвижимости, но и на ремонт квартиры.В филиале «Отбасы банка» костанайские женщины уже могут подавать заявки

Стать участницей программы «Женская ипотека» может любая совершеннолетняя гражданка Казахстана. Ее ежемесячный доход, а если она замужем, то общий доход семьи, не должен превышать 320 000 тенге. Нет ограничений в выборе жилья — займы для женщин будут выдаваться для покупки как нового, так и вторичного жилья, и даже на ремонт.



«Новый продукт банка совместно с Азиатским банком развития , условно называется Женская ипотека программа «Умай» с 12 апреля мы начали прием заявок . Ну основные условия по данной программе опять таки кредитоваться могут только женщины, основные условия по данной программе максимальная стоимость жилья, которую могут приобрести это 30 млн включительно«, — отметил руководитель отдела развития бизнеса Костанайского филиала АО»Отбасы банк»

Максимальная сумма займа на приобретение жилья при ежемесячном доходе до 200 000 тенге — 85% от оценочной стоимости жилья. Например, оценочная стоимость квартиры 10 миллионов тенге, соответственно, можно получить заем в размере 8,5 миллионов тенге.

«Срок займа у нас идет от 6 месяцев до 10 лет – это у нас предварительный займ с последующим понижением ставки кредитования , ну и с дальнейшим сроком жилищного займа .Ставка кредитовании 12 %. Первоначальный взнос будет составлять от 15 до 50%«,- рассказал Искендиров

Также взять кредит возможно и на ремонт, заем на эти цели не должен превышать 3 млн 700 тысяч тенге. По условиям клиент должен быть собственником жилья.



«Забронировать талон в нашем банке , потом в дальнейшем им перезвонят , скажут на какое время подойти на консультацию в банке. Если у клиента уже имеется недвижимость, которую он хочет приобрести .Он приходит в банк консультируется и может подать заявку. Дается необходимый перечень документов ,который он должен собрать : оценка недвижимости, документы подтверждающий доход клиента, ну стандартная процедура кредитования ничего сложного нет «, — пояснил Амир Искендиров.

Кстати в «Отбасы банке» отметили, что их клиентами в основном являются именно женщины. Доля женщин в кредитном портфеле «Отбасы банка» превышает долю заемщиков мужчин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.