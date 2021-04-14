Кто может претендовать на жильё? В Костанае начался прием заявок по жилпрограмме

Программа предназначена для малообеспеченных и неполных семей и дает возможность не только получить квартиру, но и выбрать ее самому. Купить жильё можно как на первичном рынке, так и на вторичном. Прием заявок на участие в программе продлится до 26 мая.

Приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынке или даже частный жилой дом в Костанае, а также в любом районе области возможно с программ «Бақытты отбасы». При этом, программа предназначена для определенных слоев населения.



«С 12 апреля стартовала программа «Бақытты отбасы», в этой программе как нам уже известно, могут участвовать три категории очередников , это неполные семьи, это семьи с детьми с ограниченными возможностями и многодетные семьи, то есть 4 и больше количество детей», — рассказал руководитель отдела развития бизнеса Костанайского филиала АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Условия программы прежние — ставка кредитования — 2% годовых, а первоначальный взнос 10% от стоимости жилья. А вот стоимость недвижимости не должна превышать 10 миллионов тенге, срок займа до 20 лет.



«В этом году немножко порядок изменился, как раньше идти в жилищные отношения, ЖКХ идти и брать направления не нужно. Всем клиентам необходимо на нашем сайте также, то есть в банк приходить не нужно, на нашем сайте в онлайн формате в разделе доступное жилье «Бақытты отбасы» подать заявки» , — отметил Амир Искендиров

В 2021 году прожиточный минимум в Казахстане составляет 34 302 тенге, это значит что теперь по программе максимальный доход на одного члена семьи не должен превышать 106 336 тенге.



«С 12 апреля по 26 мая будет прием заявок , после этого будет сформированы 2 списка: это основной и резервный. Клиенты, которые пройдут в основной, мы будем вызывать, и они уже будут подтверждать доходы. Если кто-то из них не пройдет по доходам, мы будем вызывать с резервного списка. Все это будет в онлайн формате, а после 26 мая мы будем вызывать в банк«, — рассказал Искендиров

Обязательным условием для получения займа — это наличие основного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности. А также обязательно нужно стоять в очереди на получение жилья в акимате. С 2019 года по программе «Бақытты отбасы» было выдано 344 займа на сумму более 2,5 млрд тг.

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