Кто может рассчитывать на 1,5 млн тенге жилищной помощи в Казахстане

Государственная поддержка в сфере жилищных вопросов может помочь казахстанцам приобрести собственную квартиру. О том, кому положена такая помощь и как ее получить, передает nur.kz

Чтобы приобрести собственное жилье, казахстанцам нужно иметь хотя бы 10% от его стоимости — такими обычно являются минимальные требования в рамках льготных ипотечных программ.

Но не всегда казахстанцы могут накопить такую сумму. Поэтому в некоторых случаях они могут рассчитывать на госпомощь в виде жилищных сертификатов — денег, которые используются в качестве первоначального взноса.

Размер помощи составляет 100% от первоначального взноса по ипотеке, но не более 1,5 млн тенге.

Кто может получить жилищный сертификат

Рассчитывать на безвозмездную госпомощь для оформления ипотеки могут казахстанцы, которые относятся к социально-уязвимым слоям населения (СУСН) и состоят в очереди на жилье.

К ним относятся:

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

многодетные и неполные семьи;

востребованные специалисты, соответствующие условиям государственных ипотечных программ (например, в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники правоохранительных органов, социального обеспечения, госслужащие и так далее);

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или потерявшие родителей до совершеннолетия и не достигшие двадцати девяти лет;

ветераны боевых действий на территории других государств.

При этом для данных категорий граждан имеются требования по уровню доходов.

Так, совокупный доход (зарплаты, пособия, пенсии, стипендии и так далее) на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 от прожиточного минимума (в 2023 году равен 40 567 тенге).

То есть, если на одного члена семьи из категории СУСН за последние полгода приходилось менее 125 757 тенге, то такая семья может рассчитывать на получение помощи в виде жилищного сертификата.

Как подать заявку

Обычно для получения жилищного сертификата необходимо собрать следующий пакет документов:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи;

справка о доходах за последние шесть месяцев;

справка с места работы;

письмо банка об одобрении выдачи жилищного займа.

Сначала заемщик должен обратиться в банк и получить положительный ответ на заявку в рамках льготных ипотечных программ. При этом сотрудников банка нужно уведомить о намерении потратить на первоначальный взнос жилищный сертификат.

Затем надо обратиться в местный исполнительный орган, в котором принимают заявки для выдачи госпомощи. Например, в Алматы это Управление жилищной политики города.

Следует отметить, что условия назначения, размеры помощи, сроки и ответственные органы для приема заявок могут отличаться в зависимости от региона.

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