Кто может учиться удалённо и как в этом случае сдавать СОР и СОЧ? Минобразования утвердило правила

В Казахстане утвердили требования к школам, колледжам и вузам и порядок организации учебного процесса при дистанционном обучении. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает informburo.kz

Кого могут перевести на «удалёнку». В правилах указано, что дистанционное обучение предусмотрено на случаи введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, неблагоприятных погодных условий. Также организации образования предоставляют дистанционное обучение:

обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья;

участникам международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия;

обучающимся в организациях среднего образования по заявлению родителей или иных законных представителей решением педагогического совета и попечительского совета на определённый период;

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования не более 20% от общего объёма академических часов/кредитов за весь период обучения по определённому перечню специальностей;

обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования не более установленного правилами объёма по определённому перечню направлений подготовки кадров.

Для третьей категории в правилах предусмотрено, что обучающийся своевременно проходит текущую (СОР, СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в организации среднего образования в очном формате. При этом СОР можно сдать как в очном, так и дистанционном формате.

Участник международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей сдаёт СОР и СОЧ после завершения своего выступления, а при несовпадении сроков проведения – по индивидуальному графику.

В вузах допускается перевод на дистанционное обучение не более 20% для подготовки кадров в сфере педагогических наук, права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, здравоохранения, военного дела, ветеринарии от общего объёма академических часов/кредитов за весь период обучения. Для подготовки кадров по остальным направлениям этот порог составляет 50%.

Какие требования предъявляют к школам и вузам. К организациям, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети интернет для организации учебной деятельности;

наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;

наличие информационной системы, включающей учебно-методическую, организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки;

подключение к системе электронных журналов и дневников;

наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям;

обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;

соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.

К организациям образования высшего и послевузовского образования предъявляются следующие требования:

наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения – устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;

функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;

обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;

обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;

наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.

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