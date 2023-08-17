Кто может встать в очередь на жилье в Казахстане

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Покупка жилья может оказаться слишком дорогим и недоступным решением для казахстанцев. В этом случае некоторые лица могут получить квартиру от государства. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Очередь на жилье подразумевает государственный учет лиц, нуждающихся в обеспечении собственными квадратными метрами.
Как сообщает сайт eGov.kz, такую возможность могут получить различные слои населения. Подать заявку можно через филиалы ЦОН или посредством онлайн-услуги.
Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания). Но также нужно соответствовать определенным критериям.
Кто может встать в очередь
Возможность получить квартиру из коммунального или частного жилищного фонда предоставляется следующим категория граждан:
- государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;
- гражданам, единственное жилище которых признано аварийным;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1 прожиточного минимума или менее
- 125,8 тыс. тенге на человека в 2023 году. Этот коэффициент не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям. Среднедушевой доход также не должен превышать 3,1 ПМ (125,8 тыс. тенге).
При этом главное — получить статус нуждающегося в жилье. А для его получения нужно соответствовать одному из следующих условий:
- нет жилья на праве собственности на территории РК и в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища;
- нет предоставленного арендного жилища без права выкупа; жилье, в котором проживает кандидат и его семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;
- в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;
- в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.
Какую квартиру могут выдать
Площадь жилья, которая может быть предоставлена государством, рассчитывается согласно пункту 1 статьи 75 закона «О жилищных отношениях».
Так, жилье может быть предоставлено в размере не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.
«Если в семье есть страдающие заболеваниями, указанными выше, то ему предоставляется отдельная комната. Также площадь получаемой квартиры может быть больше, если в семье есть беременная женщина со сроком беременности более 22 недель», — отмечается в источнике.
При этом предоставляемое жилье должно быть благоустроенным, находиться в черте города и с учетом необходимых удобств для инвалидов. Это указано в 76 статье закона.