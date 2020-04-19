«Кто мы- врачи или уже больные»- в управлении здравоохранения области ответили на обращение

И.о заведующего многопрофильным хирургическим отделением Житикаринской РБ Руслан Курахмедов на своей странице в Facebook написал обращение.

Он попросил помощи, чтобы узнать результаты анализов сотрудников больницы на covid-19

«Дело в том, что я и сотрудники моего отделения находились в непосредственном контакте с этими пациентами. У всех сотрудников отделения и у находившихся там на тот момент пациентов были взяты анализы на Covid-19. Только произошло это уже 15.04.2020 около 03:00. Тоже не суть. Сегодня уже утро 18.04.2020, а результаты наших анализов так и не оглашены. Часть сотрудников изолированы на территории отделения, другие – в провизорных стационарах. Вопрос в том, почему нам не сообщают результаты? Я не знаю куда обратиться. Ни администрация больницы, ни эпидемиолог также не осведомлены. Нарастает напряжённость среди мед.персонала и пациентов. В провизорных и карантинных стационарах катастрофически не хватает рук, медперсонал работает на износ. А мы сидим тут, не зная кто мы – врачи или всё-таки уже больные Covid-19. Мои сотрудники и я готовы прийти на помощь своим коллегам, сменить их на посту. К тому же, приходят результаты людей, у которых анализы взяли позже нас. Возникает мысль, что результаты наших анализов положительные и скрывают их от нас намеренно. Ведь если это так, то всех нас должны перевести в разряд больных и тогда район, а это около 40 тыс. населения, останутся без единого медицинского работника. Понимая это, вышестоящие органы видимо ищут пути решения проблемы. Мы всего лишь хотим узнать результат, чтобы определиться как действовать нам дальше – ринуться на помощь к своим или же проходить курс лечения. Если кто-то из Вас сможет помочь узнать наши результаты, пожалуйста помогите» — написал Руслан Курахмедов.

В управлении здравоохранения Костанайской области прокомментировали данное обращение

« 14 апреля зафиксированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Житикаре.Медицинские работники Житикаринской больницы согласно алгоритмам, провели необходимые противоэпидемические мероприятия.

Согласно стандартам, пациенты и часть медработников, находившихся в стационаре, были изолированы. 15 апреля у них проведены заборы анализов. Кроме этого, эпидемиологами был определен круг контактных людей в пределах г.Житикары, которые также подверглись изоляции на карантин, и у них были взяты анализы на COVID-19.Анализы на коронавирусную инфекцию проводятся в г.Костанай, лабораторией Национального центра экспертизы, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения.Обычно выдача результатов анализов проводится в течении 2-х дней и нагрузка на лабораторию составляла до 200 исследований в день.Министерством здравоохранения было принято решение об обследовании всех пациентов с выставленными диагнозами: «Пневмония» и «ОРВИ» с 1 апреля, в области таких пациентов — порядка 4 тысяч.

10 апреля в область пришли 5 тысяч проб на анализ методом ПЦР.С 15 апреля нагрузка на лабораторию возросла до 500 исследований в день, в связи с тем что анализы поступали в лабораторию из г.Житикары и обследования пациентов с пневмониями и ОРВИ.Персоналу лаборатории пришлось работать в круглосуточном режиме, в три смены, в средствах индивидуальной защиты. В связи с этим произошла задержка выдачи анализов.19 апреля получены отрицательные результаты анализов 94 медработников и пациентов, находящихся на карантине в больнице. Они переведены на домашний карантин.Часть медработников оставлены в режиме карантина на 14 дней в пределах больницы.Все мероприятия проводятся согласно алгоритма противоэпидемических мероприятий. В нашей области подобные противоэпидемическая работа в медорганизации были проведены впервые.

Медперсоналу разъяснено о необходимости данного ограничения.Кроме того, из 15 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области — 11 пациентов выявлены среди жителей г.Житикары за последние дни.Данные меропроятия проводятся с целью локализации вспышки коронавирусной инфекции в г.Житикаре», — сообщили в ведомстве.

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