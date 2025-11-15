В Казахстане определён перечень видов деятельности, которым запрещено работать в рамках специального налогового режима, сообщает LS со ссылкой на НПП «Атамекен». Правительство утвердило «стоп-лист» из 44 базовых категорий, детализированных в 185 кодах ОКЭД. В нацпалате пояснили, что в него вошли высокомаржинальные и/или жёстко регулируемые сегменты.
Какие сферы исключены из СНР
- Финансы и страхование, посредничество: банки, ломбарды, страховые брокеры и агенты.
- Подакцизная продукция (производство и опт): табак, алкоголь, реализация бензина, дизтоплива, мазута. Исключение — розничная продажа сжиженного газа.
- Профессиональные услуги: консалтинг и маркетинг, бухгалтерский учёт, аудит, адвокатская и нотариальная деятельность.
- Строительство и девелопмент: проектирование, возведение жилых и нежилых объектов, операции с жилищным фондом (покупка/продажа многоквартирных и жилых домов).
- Добыча полезных ископаемых (все виды, кроме старательства), а также оборот лома чёрных и цветных металлов.
- Субаренда объектов торговых рынков и стационарных торговых объектов категорий 1–3. Объекты категорий 4–5 площадью менее 200 кв. м (мини-маркеты, «магазины у дома») под запрет не попали.
Что делать бизнесу из «стоп-листа»
«Атамекен» рекомендует заранее готовиться к переходу на общеустановленный режим налогообложения с 1 января 2026 года :
- НДС — 16%, порог — 20 тыс. МРП;
- провести внутренний аудит, чтобы смена режима прошла без сбоев и санкций;
- учесть ограничения по вычетам при сделках на упрощённой декларации.
Остальные виды деятельности могут продолжать работать по СНР.
