В городе Костанай сотрудники Министерство внутренних дел Казахстана проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил благоустройства, связанных с несвоевременной уборкой снега и наледи.

Профилактика и предупреждения

В рамках профилактической работы полицейские предупреждают владельцев магазинов, предприятий, индивидуальных предпринимателей, а также собственников частных домов о необходимости своевременной очистки закреплённых территорий. Всем нарушителям вручаются официальные уведомления.

Проблемные участки и дворы

В ходе рейдов выявляется категория лиц, которые с момента выпадения снега не принимают мер по уборке прилегающих участков. Аналогичная ситуация фиксируется и во дворах многоквартирных жилых домов, где пешеходные дорожки нередко формируются исключительно силами самих жителей.

Административная ответственность

В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия. В частности, составляются протоколы по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — «Нарушение правил благоустройства города».

Безопасность — в приоритете

При этом в полиции подчёркивают, что главная цель рейдовых мероприятий — не наложение штрафов, а предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности граждан. В первую очередь выносится предупреждение, и в большинстве случаев выявленные нарушения устраняются в кратчайшие сроки.

