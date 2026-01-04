Костанайская городская электросеть ТОО ЭПК-forfait сообщает о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи. В связи с этим в отдельных районах города будет временно приостановлено электроснабжение.

5 января 2026 года

С 10:00 до 18:00

КТП-066 (пос. Киевский) — работы на трансформаторной подстанции.

Под отключение попадёт часть частного сектора по улицам: 2-й проезд Чапаева, МК-27, Космодемьянской, Заря, Чапаева, Чайкиной, Восточная, Матросова, Парковая, Короткая (отдельные дома).

С 10:00 до 17:00

КТП «ЗАГС» — работы на КТП.

Без электроэнергии временно останутся ЗАГС, магазин «Элина», городской архив по ул. Каирбекова, 395а.

6 января 2026 года

С 10:00 до 18:00

ТП-415 — работы на ТП.

Отключение электроэнергии запланировано в школе №115, школе-саде по ул. Гоголя, 146а, магазинах «Ханым», «Байконур», «Зоо-пульс», а также у ряда индивидуальных предпринимателей.

Также под отключение попадут жилые дома по ул. Гоголя, Майлина и Дзержинского.

С 10:00 до 18:00

ТП-251 — работы на ТП.

Без электроснабжения временно останутся детский сад «Аяна», спорткомплекс «Казахстан», торговые объекты и предприятия, а также спальный и частный сектор по улицам Спортивная, Центральная, Зелёная, Водяная, Рудненская, Штабная, Челябинская.

8 января 2026 года

С 10:00 до 18:00

ТП-253 — работы на ТП.

Отключения затронут детский сад «Мирель», магазины и жилые дома спального и частного сектора по улицам Садовая, Зелёная, Штабная, Центральная, Челябинская.

8–9 января 2026 года

С 10:00 до 18:00

РП-23 — работы на воздушной линии.

Ограничение электроснабжения запланировано для ряда предприятий и индивидуальных предпринимателей, включая ТОО «Вадисса М», ТОО «Мибеко», ТОО «Алтын Жол АБЗ», а также ЗАО НКО «АграрКредит».

В ТОО «ЭПК-forfait» просят жителей и организации отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать своё время с учётом отключений электроэнергии.

