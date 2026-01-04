Костанайская городская электросеть ТОО ЭПК-forfait сообщает о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи. В связи с этим в отдельных районах города будет временно приостановлено электроснабжение.
5 января 2026 года
С 10:00 до 18:00
КТП-066 (пос. Киевский) — работы на трансформаторной подстанции.
Под отключение попадёт часть частного сектора по улицам: 2-й проезд Чапаева, МК-27, Космодемьянской, Заря, Чапаева, Чайкиной, Восточная, Матросова, Парковая, Короткая (отдельные дома).
С 10:00 до 17:00
КТП «ЗАГС» — работы на КТП.
Без электроэнергии временно останутся ЗАГС, магазин «Элина», городской архив по ул. Каирбекова, 395а.
6 января 2026 года
С 10:00 до 18:00
ТП-415 — работы на ТП.
Отключение электроэнергии запланировано в школе №115, школе-саде по ул. Гоголя, 146а, магазинах «Ханым», «Байконур», «Зоо-пульс», а также у ряда индивидуальных предпринимателей.
Также под отключение попадут жилые дома по ул. Гоголя, Майлина и Дзержинского.
С 10:00 до 18:00
ТП-251 — работы на ТП.
Без электроснабжения временно останутся детский сад «Аяна», спорткомплекс «Казахстан», торговые объекты и предприятия, а также спальный и частный сектор по улицам Спортивная, Центральная, Зелёная, Водяная, Рудненская, Штабная, Челябинская.
8 января 2026 года
С 10:00 до 18:00
ТП-253 — работы на ТП.
Отключения затронут детский сад «Мирель», магазины и жилые дома спального и частного сектора по улицам Садовая, Зелёная, Штабная, Центральная, Челябинская.
8–9 января 2026 года
С 10:00 до 18:00
РП-23 — работы на воздушной линии.
Ограничение электроснабжения запланировано для ряда предприятий и индивидуальных предпринимателей, включая ТОО «Вадисса М», ТОО «Мибеко», ТОО «Алтын Жол АБЗ», а также ЗАО НКО «АграрКредит».
В ТОО «ЭПК-forfait» просят жителей и организации отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать своё время с учётом отключений электроэнергии.
