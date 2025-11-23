Плановые отключения электроэнергии в Костанае с 24 ноября.
ТОО «ЭПК-forfait» (Костанайские Горэлектросети) информирует потребителей о проведении плановых работ на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. В связи с этим в ряде районов города будут временно отключены электроэнергия и электроснабжение объектов.
С 24 по 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 18:00
Под отключение попадают:
- Магазины: «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».
- Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 64–88, 19–23, 64/1–64/21
- ул. Кооперативная 62–86, 86/2–86/8, 68/1–68/6, 78/1–78/9
- ул. Комарова 15–33, 19/1–19/16
- ул. 5 Декабря 70–90, 82/2–82/12, 19/11–19/20
24 ноября 2025 года, с 10:00 до 14:00
Будут отключены:
- АЗС «Гелиос №2», АЗС «KST Trade №14»
- ИП Веселов
- Кафе «Таир»
- Мойка TTS
25 и 26 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00
Под отключение попадают:
- ТЦ «Мандарин»
- ТОО ПКФ «Вельт»
- ИП Шевченко
- Парикмахерская «Лик»
- Спальный сектор: ул. Дзержинского 56, 58, 60; ул. Майлина 57, 57а
27 и 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00
Под отключение попадают:
- АЗС «Гелиос №5»
- ТОО «Тандем»
- ТД «У Петрухи»
- ТД «Аджедан»
- Магазин «Солнечный»
- Закусочная «Е-да»
- ТД «Woltman»
- Реабилитационный центр, 7 мкр., д. 12а
- Спальный сектор: мкр. 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12
29 ноября и 1 декабря 2025 года, с 10:00 до 20:00
Под отключение попадают:
- Магазин «Сабина»
- Спальный сектор: пр. Абая 28/4
Жителей и представителей бизнеса просят учитывать данные ограничения при планировании работы и быта.
