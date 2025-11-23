USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

Кто останется без электричества в Костанае?

— Сегодня, 16:35
Плановые отключения электроэнергии в Костанае с 24 ноября.

ТОО «ЭПК-forfait» (Костанайские Горэлектросети) информирует потребителей о проведении плановых работ на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. В связи с этим в ряде районов города будут временно отключены электроэнергия и электроснабжение объектов.

С 24 по 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 18:00

Под отключение попадают:

  • Магазины: «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».
  • Частный сектор:
    • ул. Хакимжановой 64–88, 19–23, 64/1–64/21
    • ул. Кооперативная 62–86, 86/2–86/8, 68/1–68/6, 78/1–78/9
    • ул. Комарова 15–33, 19/1–19/16
    • ул. 5 Декабря 70–90, 82/2–82/12, 19/11–19/20

24 ноября 2025 года, с 10:00 до 14:00

Будут отключены:

  • АЗС «Гелиос №2», АЗС «KST Trade №14»
  • ИП Веселов
  • Кафе «Таир»
  • Мойка TTS

25 и 26 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

  • ТЦ «Мандарин»
  • ТОО ПКФ «Вельт»
  • ИП Шевченко
  • Парикмахерская «Лик»
  • Спальный сектор: ул. Дзержинского 56, 58, 60; ул. Майлина 57, 57а

27 и 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

  • АЗС «Гелиос №5»
  • ТОО «Тандем»
  • ТД «У Петрухи»
  • ТД «Аджедан»
  • Магазин «Солнечный»
  • Закусочная «Е-да»
  • ТД «Woltman»
  • Реабилитационный центр, 7 мкр., д. 12а
  • Спальный сектор: мкр. 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12

29 ноября и 1 декабря 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

  • Магазин «Сабина»
  • Спальный сектор: пр. Абая 28/4

Жителей и представителей бизнеса просят учитывать данные ограничения при планировании работы и быта.





