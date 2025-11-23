Плановые отключения электроэнергии в Костанае с 24 ноября.

ТОО «ЭПК-forfait» (Костанайские Горэлектросети) информирует потребителей о проведении плановых работ на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. В связи с этим в ряде районов города будут временно отключены электроэнергия и электроснабжение объектов.

С 24 по 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 18:00

Под отключение попадают:

Магазины: «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».

Частный сектор: ул. Хакимжановой 64–88, 19–23, 64/1–64/21 ул. Кооперативная 62–86, 86/2–86/8, 68/1–68/6, 78/1–78/9 ул. Комарова 15–33, 19/1–19/16 ул. 5 Декабря 70–90, 82/2–82/12, 19/11–19/20



24 ноября 2025 года, с 10:00 до 14:00

Будут отключены:

АЗС «Гелиос №2», АЗС «KST Trade №14»

ИП Веселов

Кафе «Таир»

Мойка TTS

25 и 26 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

ТЦ «Мандарин»

ТОО ПКФ «Вельт»

ИП Шевченко

Парикмахерская «Лик»

Спальный сектор: ул. Дзержинского 56, 58, 60; ул. Майлина 57, 57а

27 и 28 ноября 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

АЗС «Гелиос №5»

ТОО «Тандем»

ТД «У Петрухи»

ТД «Аджедан»

Магазин «Солнечный»

Закусочная «Е-да»

ТД «Woltman»

Реабилитационный центр, 7 мкр., д. 12а

Спальный сектор: мкр. 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12

29 ноября и 1 декабря 2025 года, с 10:00 до 20:00

Под отключение попадают:

Магазин «Сабина»

Спальный сектор: пр. Абая 28/4

Жителей и представителей бизнеса просят учитывать данные ограничения при планировании работы и быта.

