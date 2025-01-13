В Министерстве науки и высшего образования назвали исчезающие в Казахстане профессии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем ответе на запрос редакции Tengrinews.kz в ведомстве сослались на Атлас новых профессий. Согласно приведенной в нем информации, к исчезающим профессиям можно отнести 16 специальностей.

Сельское хозяйство

По прогнозу, уже в 2025 году Казахстан не будет нуждаться в этой сфере в укладчиках-упаковщиках, кормачах, сортировщиках в производстве пищевой продукции, оберточниках (вручную) и в расфасовщиках мясопродуктов.

Строительство

В этой сфере в 2025 году отпадет надобность в чертежниках; в 2030 году — в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах, а к 2035 году — в строителях-монтажниках и рабочих родственных занятий.

Горно-металлургический комплекс

В этой сфере прогнозируется отсутствие спроса в 2025 году на нормировщиков, осмотрщиков и сборщиков визуальной информации. В 2030 году станут неактуальны профессии люковых, машинистов-бульдозерщиков и сепараторщиков.

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