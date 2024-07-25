Кто освобождается от уплаты взносов ОСМС

Более 95 тысяч индивидуальных предпринимателей Астаны уплатили взносы на обязательное социальное медицинское страхование за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает ФСМС, сообщает informburo.kz

Общая сумма составила более 2,4 млрд тенге.

ИП обязаны платить 5% от 1,4 минимальной заработной платы на ОСМС, что в 2024 году составляет 5950 тенге. Взносы подлежат ежемесячной уплате не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным.

ИП, признанные бездействующими или относящиеся к льготным категориям, освобождаются от уплаты взносов:

получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ;

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка», орденами «Материнская слава» I и II степени, или получившие звание «Мать-героиня»;

лица с инвалидностью;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования.

За несвоевременную оплату начисляется пеня, а уклонение от уплаты взносов влечёт за собой административные взыскания, включая блокировку банковских счетов.

Повторные нарушения могут привести к наложению штрафа в зависимости от размера предприятия: для субъектов малого предпринимательства – 20%, среднего – 30%, крупного – 50% от суммы неуплаченных взносов.

В случае блокировки счетов ИП рекомендуется проверить уведомления налогового органа через кабинет налогоплательщика или обратиться в налоговую службу.

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