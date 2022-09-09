Кто первым из пострадавших в Аулиекольском районе получит помощь в полмиллиона тенге, рассказали учредители фонда

Средства на эти цели выделяет фонд «Қайырымдылық KZ». Как отметили его учредители, сейчас продолжается работа по оценке причиненного ущерба всем пострадавшим в результате пожара, и каждому будет оказана помощь.

По пятьсот тысяч тенге выделят каждой семье, чьи дома сгорели дотла при пожаре в Аулиекольском районе. На сегодня 91 дом признан таковым. Это лишь первое решение, которое принято фондом «Қайырымдылық KZ». Обязательно выделят средства и тем, у кого крыша над головой осталась, но пострадало имущество или скот.

«Для возмещения вреда, ущерба, в том числе по сельхозживотным, причиненного пострадавшим в следствие ЧС природного характера, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Возмещение будет производиться на основании заявления пострадавшего, с приложением копий документов — удостоверения личности, кроме того перечень утраченного и испорченного имущества», — говорит руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.

Подсчитывают убытки оценочные комиссии и вместе пострадавшими бизнесменами Аулиекольского района. В основном это те, кто занимался организацией придорожного сервиса — сфера общепита и торговли. Тем временем, продолжается и строительство домов для погорельцев. Уже вырыто 30 котлованов, производится заливка бетона под фундамент 7 домов. К каждому построенному дому подведут сети электро и водоснабжения, и газифицируют. Размеры земельных участков, а также площади сгоревших домов, были разные. Наименьшая площадь дома всего 40 квадратных метров. Были и те, кто жил в доме на 4 хозяина. Тем не менее новые дома построят для всех типовые.

«Проект был выбран единый для всех. Составляет 100 кв.метров площадь его, земельный участок будет выделен 10 соток для каждого жильца. Для тех жильцов, которые жили в одном доме, то там было 4 собственника, 4 квартиры, каждому жильцу будет предоставлен дом с данным земельным участком», — сказал руководитель управления строительства акимата Костанайской области Берик Танжариков.

Как известно, дома построят за два с половиной месяца. Поэтому встает резонный вопрос — где будут жить люди, которые остались без дома.

«На период строительства силами района организованы места проживания — общежития и так далее. Основная масса людей сейчас разъехались по родным и близким, но те кому некуда ехать — жильем ,питанием будут обеспечены до конца строительства. До того как человек получит ключи от своего дома и не заселится в этот дом», — отметил Танжариков.

Постепенно в дома жителей Аулиекольского района возвращаются и блага цивилизации. Из-за пожара в одном только Аманкарагае от газоснабжения было отключено 988 абонентов. Сейчас без голубого топлива продолжают оставаться 97 домов. На данный момент проводится обследование поврежденного участка, после чего газоснабжение обещают восстановить.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.