Кто получает самую низкую зарплату в Казахстане

Депутат Мажилиса Елдос Абаканов попросил правительство пересмотреть уровень зарплат работникам лесного хозяйства. По его данным, это самая низкая оплата труда по республике. С этим и другими моментами он обратился с депутатским запросом на пленарном заседании Мажилиса Парламента к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, передает корреспондент Zakon.kz.

Абаканов напомнил, что Казахстан относится к малолесным государствам.

Лесами покрыто около 11% территории, при этом на саксауловые насаждения приходится практически половина лесопокрытой площади. На сегодня действует двухуровневая система управления государственным лесным фондом: отдельно на республиканском и на уровне областных акиматов. Нарушение и разделение целостности управления лесным хозяйством берет начало с 2000 годов, когда от лесхозов были отделены цеха промышленного производства, которые через несколько лет после их объединения на уровне областей были признаны банкротами и просто исчезли из виду, — констатировал он.

Вместе с этим, постановлением правительства 124 единиц госучреждении по охране лесов и животного мира были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов областей, одновременно с передачей функций по ведению лесного хозяйства.

К сожалению, данная мера привела к расстройству налаженной системы лесоуправления и единой научно-технической политики в лесном хозяйстве. К тому же, одной из целей передачи лесхозов местным исполнительным органом было снижение нагрузки на республиканский бюджет, за счет финансирования лесного хозяйства областными бюджетами. Но, данная мера не сработала, так как до сих пор лесные учреждения страны финансируются из республиканского бюджета через трансферты общего характера, — отметил депутат.

Также ситуацию анализировали эксперты ООН и пришли к выводу, что существенного улучшения в состоянии лесного хозяйства республики не наблюдается.

Сегодня численность лесной охраны и материально-техническое оснащение лесхозов осталось на прежнем уровне и не соответствует утвержденным нормативно-правовым актам. Зарплата лесников остается на самом низком уровне в республике. Оценка профессионального уровня образования работников лесных учреждений показывает, что количество специалистов с профильным образованием составляет всего 33%, в том числе с высшим — 10% и со средне-специальным — 23%, — констатировал депутат.

Ситуация усугубляется, по его словам, тем, что в последние годы участились случаи вывода земель лесного фонда для различных хозцелей. В то же время возмещение потери лесохозяйственного производства лесных культур осуществляется только в двухкратном размере.

Возникает резонный вопрос — а не кощунство ли это, когда вместо многолетних деревьев будут посажены молодые саженцы? Приживутся ли эти деревья, восстановят ли таким образом объем потерянного леса, и кто это будет контролировать? В связи с этим считаю, что необходимо прекратить практику выделения земель для добычи различных полезных ископаемых в лесных территориях. Это, в первую очередь, несет отрицательный экологический эффект. При такой системе управления возникает риск исполнения поручений главы государства по посадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде, — полагает мажилисмен.

Вдобавок акиматы до сих пор не исправили ситуацию по оснащению лесничеств. Хотя им было поручено принять меры по улучшению состояния лесного хозяйства в противном случае стоял вопрос о целесообразности нахождения лесхозов в ведении акиматов областей.

Сейчас как нельзя остро назрел вопрос принятия новой госполитики в сфере лесного хозяйства, которая должна быть направлена на концептуальный пересмотр, уточнение и расширение задач обеспечения сохранности биологического разнообразия лесных экосистем на принципах устойчивого развития, — добавил Абаканов.

На его взгляд, правительству следует вернуть в управление министерства экологии, геологии и природных ресурсов 124 госучреждения по охране лесов и животного мира переданных в акиматы областей. Еще требуется пересмотреть лесную политику с учетом формирования экологического лесного хозяйства на основе перехода от ресурсно-сырьевого принципа использования лесных ресурсов к эколого-экономическому и принять меры по остановке варварского освоения лесов с целью добычи полезных ископаемых. Также нужно повысить зарплату работникам лесничеств и предусмотреть для них соцпакет, чтобы тем самым сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал для этой сферы.

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